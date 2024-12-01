Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiden acı haber! 53. saatte cansız bedenine ulaşıldı

Güngören'de çöken binanın altında kalan işçiden acı haber (AA)

Olay, 29 Kasım Cuma günü Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokak'ta kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana gelmişti.

Çökme nedeniyle enkaz altında kalan 2 işçi kalmış, işçilerden biri olan biri Ümit Kurt enkazdan çıkarılmıştı.