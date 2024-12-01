Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiden acı haber! 53. saatte cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Güngören'de, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı süren binada meydana gelen çökmenin ardından enkazda kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedenine aramaların 53'üncü saatinde ulaşıldı.
İstanbul Güngören'de, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı süren binada meydana gelen çökmenin ardından enkazda kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedenine aramaların 53'üncü saatinde ulaşıldı.
Olay, 29 Kasım Cuma günü Mehmet Nesih Mahallesi, Gülsever Sokak'ta kentsel dönüşüm nedeniyle kontrollü şekilde yıkımı devam eden 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana gelmişti.
Çökme nedeniyle enkaz altında kalan 2 işçi kalmış, işçilerden biri olan biri Ümit Kurt enkazdan çıkarılmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili yapılan çalışma kapsamında, yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
53. SAATTE ACI HABER!
İşçilerden bir diğeri Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmaları ise itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından devam ederken 53 saatlik çalışmanın ardından arama kurtarma ekipleri 56 yaşındaki Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.
İBB'DEN AÇIKLAMA
Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşılmasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"29.11.2024 tarihinde Güngören'de çöken binada enkaz altında kalan 1968 doğumlu Zekeriya Yılmaz isimli vatandaşa arama kurtarma ekipleri ex olarak ulaşmış, enkazdan çıkarma çalışmaları devam etmektedir."