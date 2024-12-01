Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli! Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar seferlerini iptal etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar yapılmıştı. Marmara bölgesi için şiddetli rüzgar uyarısı verilmişti. Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, kıyılarda şiddetli dalgalara neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar yapılmıştı. Marmara bölgesi için şiddetli rüzgar uyarısı verilmişti. Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, kıyılarda şiddetli dalgalara neden oldu.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle birçok balıkçı teknesi seferlerini iptal ederek limanlara döndü. Özellikle küçük balıkçı tekneleri olumsuz hava şartlarından etkilenirken, büyük yük gemileri Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.
Tekirdağ sahilinde dalgaların boyu zaman zaman 3 metreyi bulurken, kıyı bölgelerinde dev dalgaların kara ile buluşması dikkat çekti.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, poyrazın balıkçıların avlanmasını olumsuz etkilediğini söyledi. Balıkçıların mecburen limanda ağ bakımı yaptıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Marmara Denizi'nde başlayan sert poyrazla beraber, balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini ağlarını tamir ederek geçirecek. İnşallah hava düzeldikten sonra balıkçılarımız, avcılık faaliyetlerine devam edecek." dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, poyraz fırtınasının bölgede etkisini bir süre daha sürdüreceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte poyrazın 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.