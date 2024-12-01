Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli! Şiddetli rüzgar nedeniyle balıkçılar seferlerini iptal etti

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarılar yapılmıştı. Marmara bölgesi için şiddetli rüzgar uyarısı verilmişti. Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, kıyılarda şiddetli dalgalara neden oldu.

Marmara Denizi ulaşımında poyraz engeli (İHA) Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz fırtınası, deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Şiddetli rüzgar ve yüksek dalgalar nedeniyle birçok balıkçı teknesi seferlerini iptal ederek limanlara döndü. Özellikle küçük balıkçı tekneleri olumsuz hava şartlarından etkilenirken, büyük yük gemileri Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Tekirdağ sahilinde dalgaların boyu zaman zaman 3 metreyi bulurken, kıyı bölgelerinde dev dalgaların kara ile buluşması dikkat çekti.