Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı (DHA) İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde uygulama noktası oluşturuldu. Plakaları ve sürücüleri açıklanmayan 2 araç durduruldu.

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı (DHA)



İlk aracın depo kısmında 16 paket halinde 5 kilogram esrar, diğer aracın yine yakıt deposunda ise 103 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu muhafaza altına alındı, araçlarda bulunan D.Y. ve H.Y.P., gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulamaların ardından çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.