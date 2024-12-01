Diyarbakır’da İHA’lı fuhuş operasyonu! Şifre: Kısa mı uzun mu kalacaksın?

Diyarbakır 'da İHA destekli "Barbie-21" fuhuş operasyonu nda 9 kişi tutuklanırken, yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (İHA)

ÇETE İLE MÜŞTERİLER ARASINDAKİ ŞİFRELİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, fuhuş organizasyonuyla ilgili birçok kişinin ifadesine başvurarak detaylı bir çalışma yürüttü. Operasyonda, işyeri sahipleri ile fuhuşa gelen kişiler arasındaki şifreli konuşmalar deşifre edildi. İşyerine gelenlere, "Kısa mı uzun mu kalacaksın?" şeklinde sorular yöneltilirken, "Kısa kalacağım" cevabını verenler fuhuş yapılan odalara, "Uzun kalacağım" diyenler ise normal odalara yönlendirildiği ortaya çıkarıldı.

9 TUTUKLAMA

Operasyonda, 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 mağdur kadın kurtarıldı. Ayrıca çok sayıda cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.