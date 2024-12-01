SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Diyarbakır'da İHA'lı fuhuş operasyonu! Şifre: Kısa mı uzun mu kalacaksın?

Diyarbakır'da İHA destekli 'Barbie-21' fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonunda 9 kişi tutuklanırken, yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Operasyonda fuhuş çetesi ve müşterileri arasındaki şifreli mesajlar da ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 15:28 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 15:28
Diyarbakır’da İHA’lı fuhuş operasyonu! Şifre: Kısa mı uzun mu kalacaksın?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'da İHA destekli "Barbie-21" fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklanırken, yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro ekipleri, fuhuş yapıldığı tespit edilen işyerlerine yönelik kapsamlı operasyon düzenledi. İHA destekli "Barbie-21" adı verilen operasyon, yasa dışı faaliyetlerin yürütüldüğü işyerlerinde çalışan yabancı uyruklu kadınlara yönelik gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (İHA)Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (İHA)

ÇETE İLE MÜŞTERİLER ARASINDAKİ ŞİFRELİ MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
Polis ekipleri, fuhuş organizasyonuyla ilgili birçok kişinin ifadesine başvurarak detaylı bir çalışma yürüttü. Operasyonda, işyeri sahipleri ile fuhuşa gelen kişiler arasındaki şifreli konuşmalar deşifre edildi. İşyerine gelenlere, "Kısa mı uzun mu kalacaksın?" şeklinde sorular yöneltilirken, "Kısa kalacağım" cevabını verenler fuhuş yapılan odalara, "Uzun kalacağım" diyenler ise normal odalara yönlendirildiği ortaya çıkarıldı.

9 TUTUKLAMA
Operasyonda, 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 mağdur kadın kurtarıldı. Ayrıca çok sayıda cep telefonu, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İHA destekli fuhuş operasyonu (İHA)İHA destekli fuhuş operasyonu (İHA)

Gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu 8 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Şifreli mesajlar ortaya çıktı (İHA)Şifreli mesajlar ortaya çıktı (İHA)

VATANDAŞLARDAN POLİS EKİPLERİNE ALKIŞLI TEŞEKKÜR
Başarılı operasyon, çevredeki vatandaşlar ve esnaf tarafından takdirle karşılandı. Operasyona katılan polis ekipleri, çevredekilerden alkış alarak çalışmalarından dolayı memnuniyetle karşılandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Halep’te zafer pozu İdlib’de hakimiyet! Hama’da hareketlilik Şam’da panik | PKK/YPG Tel Rıfat’tan def ediliyor
Özgürlük Şafağı Operasyonu’nun perde arkası Takvim.com.tr’de! Esad PKK/YPG’ye sığındı... Türkiye ve SMO terör koridorunu dağıttı
SSK ve Bağ-Kurlu’ya yeni anket geldi! % 16.31’lik zamla maaş hesaplama! 2025’te emeklinin aylığı ne kadar olacak?
Suriye’deki kaosa bir de böyle bakın! PKK/YPG’ye alan açacak DEAŞvari ABD-İsrail oyunu mu? Ankara ihtiyatlı
Asgari ücrete 5 formül: Komisyon toplanıyor! Ne kadar olacak? İşte masadaki formüller...
ABD Başkanı Donald Trump’tan FBI direktörlüğüne sadık isim! Kash Patel hakkında neler biliyoruz?
YENİ ANKET GELDİ | Memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 12.18 zam! Kim ne kadar alacak?
Ege’ye kuvvetli yağış Marmara’ya kuvvetli rüzgar! 4 ile sarı kodlu alarm! Çarşamba gününe dikkat | 1 Aralık hava durumu
Sözde çevreci Suavi’nin Bodrum’daki ’ağaç katliamı’na belediye göz yummuş! Denetim yok!
Bartın’da 5 genci hayattan koparan feci kazada yarış iddiası! Çok acı detay... Cenaze aracı şoförü fenalaştı
Suriye’de kazan kaynıyor! Hussam Luka’dan Esad’ı devirme planı! Kim bu ’Hanasır Örümceği’ Hussam Luka?
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber’de! Sahadaki son durum ne?
Firari Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın kaçış görüntüleri ortaya çıktı!
Fırtına Akdeniz’de kayıp! Trabzonspor Alanyaspor’a 2-1 yenildi
Başkanı Erdoğan’dan çok net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: İçerde ve dışarda terör sıfırlanacak
SON DAKİKA