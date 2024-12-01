"Geçim sıkıntısı çekiyorum" demişti! Dilan Polat yüz gerdirme ameliyatı oldu

Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis, suç örgütü kurma suçlamaları nedeniyle tutuklanan ve 40 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat, tahliye edilmesinin ardından eski yaşantısına geri döndü. Cezaevinden çıkar çıkmaz dikkat çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapan ve hiçbir şey olmamışcasına sosyal medya paylaşımlarına devam eden Dilan Polat, son olarak yüz gerdirme ameliyatı ile gündeme geldi.

BU NE PERHİZ!

"Geçim sıkıntısı" çektiğini söyleyen ve hayat pahalılığından dem vuran Dilan Polat'ın yüzünü gerdirmek için bıçak altına yapması sosyal medyada "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirtti. Dilan Polat, önceki gün yayınladığı bir videoda ise market alışverişinde kredi kartı limiti yetmediği için sepeti boşaltmak zorunda kaldığını ifade etmişti.