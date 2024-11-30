Adana’da dehşet: Genç kız başkasıyla nişanlanan eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Adana'da Ebru Ayşe Beyaz (27), bir süre önce kendisini terk edip, başkasıyla nişanlanan eski sevgilisi Ramazan Arıcı'yı öldürüp intihar etti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Arıcı, bir süre önce sevgilisi Ebru Ayşe Beyaz ile ayrılıp, başkasıyla nişanlandı. Beyaz ile Arıcı, konuşmak için buluştu.