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Adana'da dehşet: Genç kız başkasıyla nişanlanan eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Adana'da dehşete düşüren bir olay yaşandu. Ebru Ayşe Beyaz isimli genç kız, bir süre önce kendisini terk edip, başkasıyla nişanlanan eski sevgilisi Ramazan Arıcı’yı seyir halindeki hafif ticari araçta tabancayla ensesinden vurarak öldürüp, intihar etti.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 15:28 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 15:31
Adana’da dehşet: Genç kız başkasıyla nişanlanan eski sevgilisini öldürüp intihar etti

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Adana'da Ebru Ayşe Beyaz (27), bir süre önce kendisini terk edip, başkasıyla nişanlanan eski sevgilisi Ramazan Arıcı'yı öldürüp intihar etti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Arıcı, bir süre önce sevgilisi Ebru Ayşe Beyaz ile ayrılıp, başkasıyla nişanlandı. Beyaz ile Arıcı, konuşmak için buluştu.

Genç kız başkasıyla nişanlanan eski sevgilisini öldürüp intihar etti (Fotoğraf: AA)Genç kız başkasıyla nişanlanan eski sevgilisini öldürüp intihar etti (Fotoğraf: AA)

TABANCAYLA ENSESİNDEN VURDU
Seyir halindeki hafif ticari aracın direksiyonundaki Ramazan Arıcı ile arka koltukta oturan Ebru Ayşe Beyaz arasında tartışla çıktı. Beyaz, çantasından çıkardığı tabancayla Ramazan Arıcı'yı ensesinden vurdu.

Ebru Ayşe Beyaz eski sevgilisi Ramazan Arıcı'yı öldürüp intihar ettiEbru Ayşe Beyaz eski sevgilisi Ramazan Arıcı'yı öldürüp intihar etti

İNTİHAR ETTİ
Kontrolün kaybolduğu araç kaldırıma çıkarken, Ebru Ayşe Beyaz, bu kez tabancayı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti.

Ebru Ayşe Beyaz eski sevgilisi Ramazan Arıcı'yı öldürüp intihar ettiEbru Ayşe Beyaz eski sevgilisi Ramazan Arıcı'yı öldürüp intihar etti

Ön koltuktaki arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ebru Ayşe Beyaz ile Ramazan Arıcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin incelemesinin ardından Beyaz ile Arıcı'nın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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