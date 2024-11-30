Adana’da dehşet: Genç kız başkasıyla nişanlanan eski sevgilisini öldürüp intihar etti

Adana'da Ebru Ayşe Beyaz (27), bir süre önce kendisini terk edip, başkasıyla nişanlanan eski sevgilisi Ramazan Arıcı'yı öldürüp intihar etti.
Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Arıcı, bir süre önce sevgilisi Ebru Ayşe Beyaz ile ayrılıp, başkasıyla nişanlandı. Beyaz ile Arıcı, konuşmak için buluştu.
Genç kız başkasıyla nişanlanan eski sevgilisini öldürüp intihar etti (Fotoğraf: AA)
TABANCAYLA ENSESİNDEN VURDU
Seyir halindeki hafif ticari aracın direksiyonundaki Ramazan Arıcı ile arka koltukta oturan Ebru Ayşe Beyaz arasında tartışla çıktı. Beyaz, çantasından çıkardığı tabancayla Ramazan Arıcı'yı ensesinden vurdu.
Ebru Ayşe Beyaz eski sevgilisi Ramazan Arıcı'yı öldürüp intihar etti
İNTİHAR ETTİ
Kontrolün kaybolduğu araç kaldırıma çıkarken, Ebru Ayşe Beyaz, bu kez tabancayı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti.