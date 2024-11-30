Lise öğrencisini tekme tokat dövüp gasp ettiler! Babaya tehdit: Oğlunun kanını döktüm sana etek giydiririz





'SUÇU KABUL EDEMEM, ÇÜNKÜ YÜZ KIZARTICI SİR SUÇ'

Olayın nasıl başladığını anlatan baba Turgut A., "Yaklaşık 10-15 gün önce farklı bir okuldan nakille benim oğlumun okuduğu okula gelen Samet adındaki arkadaşı, çocukların okulda kurdukları WhatsApp grubundaki kız çocuklarının numarasını alıp başka bir okuldaki arkadaşına göndermiş. Oradaki çocuklar, bu kızları rahatsız etmiş. Sonra kızlar şikayetçi olunca kızlar, kızları arayarak rahatsız eden çocuk benim oğlumun numarasını atmış. Demiş ki, 'Numaralarınızı bu numaradan aldım.' Öğretmenleri benim oğlumu çağırmış ve oğlum da, 'Hayır hocam, benim böyle bir olayla alakam yok. Beni tanıyorsa, arasın sadece beni tarif etsin.' Sonra çocuk da, 'Yok ben ondan almadım, başka birinden aldım' demiş. Sonra çocuklar, Samet ile Umuthan'ı yan yana fotoğraflarını görmüş. Demişler ki, 'Tamam, Samet verdi numaraları.' Çocuklar da kabullenmiş. Sonra benim oğlumu tehdit ediyorlar. 'Bu suçu sen üstleneceksin' diyorlar. İşte 'Samet zor durumda kalır.' Çocuğum da bu baskılara rağmen, 'Hayır ben böyle bir suçu kabul edemem, çünkü bu yüz kızartıcı bir suç.' dedi. Çocuğu 12 kişi dolmuş durağında etrafını sarıp dövmeye çalışmışlar, dolmuşçu kurtarmış. Sonra çocuğum gelip bana anlattı. Çocuğun numarasını getirdi bana. Ben çocuğu arayarak, 'Oğlum dedim, uzatmayın. Yaşanmış bitmiş bir olay.' 'Yok dedi, Samet onun yüzünden zor durumda kaldı. Senin oğlunu delik deşik edeceğim,' ' Ben de dedim ki uzatmayın. Beni de tehdit etmeye başladı. İşte 'Ben yasaklı madde satıyorum, öteki abilerle beraber sana etek giydireceğiz.' Ben de çocuktur dedim geçtim." diye konuştu.