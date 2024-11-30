30 Kasım ne günü? Bugün Dünya Şoförler Günü mü? 30 Kasım Dünya Şoförler günü mesajları

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Dünya Şoförler Günü, zorlu koşullarda görev yapan ve yolcularına güvenli ulaşım sağlayan şoförleri onurlandırmak için önemli bir fırsattır. 30 Kasım tarihinde bu özel mesleği icra edenleri kutlamak isteyenler için anlamlı mesajları ve sözleri derledik. İşte en güzel 30 Kasım Şoförler Günü mesajları...

(Takvim Foto Arşiv) 30 KASIM DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ MESAJLARI Hayatı yollar olan, her gün kilometrelerce yolu arşınlayan şoförlerimizin 'Dünya Şoförler Günü' kutlu olsun! Otobüste, takside, tırda ve diğer tüm ulaşım araçlarında şöforlük yapan meslektaşlarımın günü kutlu olsun. Canımızı ve malımızı emanet ettiğimiz şoförlerimizin 20 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun...