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30 Kasım ne günü? Bugün Dünya Şoförler Günü mü? 30 Kasım Dünya Şoförler günü mesajları

30 Kasım Dünya Şoförler Günü, her gün engebeli yolları aşan ve güvenli yolculuk etmemizi sağlayan şoförleri onurlandırmak için kutlanıyor. Bu özel günü sosyal medyada kutlamak isteyenler için anlamlı mesajları ve sözleri bir araya getirdik.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 11:27 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 11:29
30 Kasım ne günü? Bugün Dünya Şoförler Günü mü? 30 Kasım Dünya Şoförler günü mesajları

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Dünya Şoförler Günü, zorlu koşullarda görev yapan ve yolcularına güvenli ulaşım sağlayan şoförleri onurlandırmak için önemli bir fırsattır. 30 Kasım tarihinde bu özel mesleği icra edenleri kutlamak isteyenler için anlamlı mesajları ve sözleri derledik. İşte en güzel 30 Kasım Şoförler Günü mesajları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

30 KASIM DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ MESAJLARI

Hayatı yollar olan, her gün kilometrelerce yolu arşınlayan şoförlerimizin 'Dünya Şoförler Günü' kutlu olsun!

Otobüste, takside, tırda ve diğer tüm ulaşım araçlarında şöforlük yapan meslektaşlarımın günü kutlu olsun.

Canımızı ve malımızı emanet ettiğimiz şoförlerimizin 20 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Direksiyon başında mesai harcayan tüm şoförlerine özel gününü kutlarım.

Şoförlük mesleğini hakkıyla yapanların günü kutlu olsun.

Emekle ve özenle mesleğini icra eden tüm şoförlerimize minnettarız.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Direksiyon başındaki kahramanlara selam olsun! Dünya Şoförler Günü kutlu olsun.

Şoförlük mesleği, sabır ve sorumluluk ister. Şoförlerimiz, iyi ki varsınız!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Uzun yolların yorgunluğunu emekle taşıyan şoförlerimizin günü kutlu olsun.

Yola adanmış hayatların kahramanlarına teşekkürler.

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