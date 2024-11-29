Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Quentin Tarantino'nun yönettiği "Rezervuar Köpekleri" adlı filmde Bay Kahverengi karakterini canlandıran kimdir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Quentin Tarantino'nun yönettiği "Rezervuar Köpekleri" adlı filmde Bay Kahverengi karakterini canlandıran kimdir?

A: Quentin Tarantino

B: John Travolta

C: Samuel L. Jackson

D: Leonardo DiCaprio

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: Quentin Tarantino