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1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun süren güreş müsabakası olan karşılaşma ne kadar sürmüştür?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun süren güreş müsabakası olan karşılaşma ne kadar sürmüştür?” sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 23:32 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 23:35
1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun süren güreş müsabakası olan karşılaşma ne kadar sürmüştür?

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Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun süren güreş müsabakası olan karşılaşma ne kadar sürmüştür?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

SORU: 1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun süren güreş müsabakası olan karşılaşma ne kadar sürmüştür?

A: 1 saat 40 dakika
B: 3 saat 40 dakika
C: 7 saat 40 dakika
D: 11 saat 40 dakika

Kim Milyoner Olmak İsterKim Milyoner Olmak İster

Cevap: 11 saat 40 dakika

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