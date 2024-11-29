Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun süren güreş müsabakası olan karşılaşma ne kadar sürmüştür?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: 1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun süren güreş müsabakası olan karşılaşma ne kadar sürmüştür?

A: 1 saat 40 dakika

B: 3 saat 40 dakika

C: 7 saat 40 dakika

D: 11 saat 40 dakika

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: 11 saat 40 dakika