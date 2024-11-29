Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 04 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Kim Milyoner Olmak İster

SORU: Kullanmakta olduğumuz miladi takvimde, artık olmayan bir yılın 60. günü hangisidir?

A: 2 Mart

B: 1 Mart

C: 29 Şubat

D: 28 Şubat

Kim Milyoner Olmak İster

Cevap: 1 Mart