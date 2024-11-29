PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Ölen ikizi için mezarlıkta pasta kesti! Gözyaşları yürekleri yaktı

Hemşire Gizem Soylu, belediye otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. İkiz kardeşi Sinem Soylu ise doğum günlerinde mezarlığına gitti. Kardeşi için gözyaşları içinde pasta kesti. Kazadan önce hediye olarak kalpli çerçeve aldığını söylemesi yüreklere işledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Ölen ikizi için mezarlıkta pasta kesti! Gözyaşları yürekleri yaktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmİr'de yolun karşısına geçmeye çalışırken ESHOT otobüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren 24 yaşındaki hemşire Gizem Soylu'nun ölümüyle ilgili dava açıldı. Feci olayda şoför tutuklu yargılandı. 6 yıl hapsi istendi. Gizem'in ikiz kardeşi Sinem Soylu, doğum günlerinde soluğu mezarlıkta aldı. Soylu, kardeşinin doğum gününü önceki gün kabristanda kutladı. Mezarı başına pasta götürdü. Sinem Soylu, "Kaza sırasında orada değildim. Belgelerden öğrendiğim kadarıyla şoför elinde telefonla oynuyor. Bu nedenle kardeşimi görmüyor. Hiçbir şekilde frene basmayıp, kardeşimi eziyor.

"3 KİŞİYİ GÖMDÜM"

"Bu benim için bir kaza değil, cinayet. 2004'te babam, 2015'te annem, şimdi de kardeşim. Bir mezara 3 kişiyi gömdüm. Bu hayatta tek başımayım. Hayatımı bitirdi. Doğum günümüzdü. Sabah mezarına çiçek götürdüm" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep’te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
Taban aylığa enflasyon zammı: SSK ve Bağ-Kur’luları Ocak’ta ne bekliyor? Formüllere göre en düşük ödeme ne kadar olacak?
TRT
Çekya’da dev zafer! Fenerbahçe Slavia Prag’ı 2-1 yendi
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 6 ilin emniyet müdürü değişti
Telefon dolandırıcılığına son! BTK’dan yeni düzenleme: 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor
Türk Telekom
Bodrum’da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki
Ticaret Bakanlığı’ndan sahte altınla kara para dümeni iddialarına yanıt
GSS prim borcu olanlar dikkat! Meclis’ten geçti! 1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?
Lübnan’dan direniş mesajı: Gözler üzerinizde eller tetikte
Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık’tan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr’de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye’den İdlib mutabakatı vurgusu
İBB bütçesini konserlere ve gezilere çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu ödeme yapmadı! Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane’de toplanıyor
İsrailli futbolcudan siyonist selamı! Beşiktaş maçında skandal
SON DAKİKA