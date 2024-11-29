Ölen ikizi için mezarlıkta pasta kesti! Gözyaşları yürekleri yaktı

İzmİr'de yolun karşısına geçmeye çalışırken ESHOT otobüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren 24 yaşındaki hemşire Gizem Soylu'nun ölümüyle ilgili dava açıldı. Feci olayda şoför tutuklu yargılandı. 6 yıl hapsi istendi. Gizem'in ikiz kardeşi Sinem Soylu, doğum günlerinde soluğu mezarlıkta aldı. Soylu, kardeşinin doğum gününü önceki gün kabristanda kutladı. Mezarı başına pasta götürdü. Sinem Soylu, "Kaza sırasında orada değildim. Belgelerden öğrendiğim kadarıyla şoför elinde telefonla oynuyor. Bu nedenle kardeşimi görmüyor. Hiçbir şekilde frene basmayıp, kardeşimi eziyor.

"3 KİŞİYİ GÖMDÜM"

"Bu benim için bir kaza değil, cinayet. 2004'te babam, 2015'te annem, şimdi de kardeşim. Bir mezara 3 kişiyi gömdüm. Bu hayatta tek başımayım. Hayatımı bitirdi. Doğum günümüzdü. Sabah mezarına çiçek götürdüm" diye konuştu.