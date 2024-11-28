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Polisi alarma geçiren kadın cesedi ihbarı: Gerçek başka çıktı

Kayseri'de "kadın cesedi" ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, kar altında elbise giydirilmiş bir manken bacağı buldu. İhbarı yapan kişi sinir krizi geçirdi.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 23:10 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 23:37
Polisi alarma geçiren kadın cesedi ihbarı: Gerçek başka çıktı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde "kadın cesedi" ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri, olay yerinde şaşırtıcı bir durumla karşılaştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde kar altında bir kadın cesedi gördüğünü iddia etti. Bunun üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Polis ekipleri kadın elbisesi giydirilmiş cansız manken bulduPolis ekipleri kadın elbisesi giydirilmiş cansız manken buldu

CANSIZ MANKEN BACAĞI ÇIKTI

İnceleme yapan polis ekipleri, kar yığınlarının arasında elbise giydirilmiş bir cansız manken bacağı buldu. Gerçeği öğrenen ekipler, incelemeyi tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Olay yerine ihbarda bulunan kişinin, yaşadığı şok nedeniyle sinir krizi geçirdiği ve ambulansa alınarak sağlık ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

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