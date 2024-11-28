Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler! Nevzat Bahtiyar’ın cesedi taşıdığı arabanın incelendiği anlar dava dosyasında | Narin’in katili kim?

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla toplantı yapıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ, UZMAN BİLİRKİŞİLERCE DEŞİFRE EDİLECEK

Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.

NEVZAT BAHTİYAR'IN ARACININ İNCELENDİĞİ ANLAR DOSYAYA EKLENDİ

Dava dosyasında yer alan görüntü ve fotoğraflarda, Narin Güran'ın cansız bedenini otomobil ile taşıyıp dereye sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın aracında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldığı ve delil toplandığı görülüyor.

Tutuklu sanık amca Salim Güran'ın kullandığı araçta da inceleme yapıldığı ve delil toplandığına dair fotoğraflar dava dosyasında yer alıyor.