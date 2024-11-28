Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler! Nevzat Bahtiyar’ın cesedi taşıdığı arabanın incelendiği anlar dava dosyasında | Narin’in katili kim?

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuş, Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı
Yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan ve 3 gün boyunca süren dava 26 Aralık'a ertelenmişti. Ayrıca mahkeme heyeti sanık avukatlarının talebi sonrası üs bölgesinde bulunan 'Şahingöz' isimli kameranın olay günü 15.00 ile 17.00 saatleri arasındaki kayıtların Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan istenilmesi için ara karar verdi.
Duruşma sırasında Eğertutmaz Deresi'ne gitmediğini iddia eden amca Salim Güran ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
8 DAKİKA BOYUNCA KALDI
3 kişilik uzman ekip tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, "Salim Güran'ın kullanmış olduğu telefonun 21 Ağustos'ta saat 22.47 sıralarında Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu yerdeki mısır tarlası civarına geldiği ve 22.55'te ayrıldığı" ifadeleri yer aldı.
Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla toplantı yapıldığına dair görüntüler ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜ, UZMAN BİLİRKİŞİLERCE DEŞİFRE EDİLECEK
Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.
NEVZAT BAHTİYAR'IN ARACININ İNCELENDİĞİ ANLAR DOSYAYA EKLENDİ
Dava dosyasında yer alan görüntü ve fotoğraflarda, Narin Güran'ın cansız bedenini otomobil ile taşıyıp dereye sakladığını itiraf eden tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın aracında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerince inceleme yapıldığı ve delil toplandığı görülüyor.
Tutuklu sanık amca Salim Güran'ın kullandığı araçta da inceleme yapıldığı ve delil toplandığına dair fotoğraflar dava dosyasında yer alıyor.
NARİN'İN EVİNDEKİ HALI VE KİLİMLERİ İNCELEME GÖRÜNTÜSÜ
Ayrıca dosyada Narin Güran'ın ailesinin evinde olay yeri inceleme ekiplerince halı, kilim ve bazı eşyalarda delil aranmasına ilişkin fotoğraflar bulunuyor.
70 GÖRÜŞME DAVA DOSYASINDA
Öte yandan, Salim Güran'ın telefonla bazı görüşmelerine ilişkin 70 Kürtçe ve Türkçe ses kaydının dosyada bulunduğu öğrenildi.