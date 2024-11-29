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İzmir'de kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti: 3 kişi öldü

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kız meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Ekipler, şüpheli B.B'nin yakalanması için çalışma başlatırken olay esnasında yanında oldukları tespit edilen 2 arkadaşını gözaltına aldı.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 10:04 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 10:04
İzmir’de kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti: 3 kişi öldü

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 3 genç yaşamını yitirmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

Sokakta tartıştığı husumetlilerine kurşun yağdırdı

Hayatını kaybeden gençlerin kendilerine atılan konuma gittikleri ve burada araç içerisinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldükleri, yaralı 1 kişinin ise araçtan inip kaçarken vurulduğu öğrenildi.

İzmir'de kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti (İHA)İzmir'de kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti (İHA)


Olay, dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine yanında iki arkadaşı da bulunan taraflardan B.B., üzerindeki tabancayla karşı taraftaki 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetti, A.M., isimli şahıs ise yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı şahıs, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan biri tedavi altında (DHA)Yaralılardan biri tedavi altında (DHA)

ŞÜPHELİ KAÇTI YANINDAKİLER GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından şüpheli B.B., hızla bölgeden kaçarken, yanında bulunan 2 arkadaşı ise polis ekiplerince gözaltına alındı. B.B.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İzmir'de kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti (İHA)İzmir'de kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti (İHA)

ÇAĞIRILDIKLARI KONUMDA BAŞLARINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER
Çeşme'de yaşanan korkunç olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Azad Demir, Abdurrahim Doğan, Mehmet Sait Medeni ve A.M.'nin kendilerine atılan konum üzerine Cakabey Anıtı mevkiine gelerek B.B. ve yanındaki iki arkadaşı ile buluştu. Burada iki grup, araç içerisinde kız meselesi yüzünden tartışma yaşarken, B.B.'nin üzerinde bulunan tabancayla Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'yi başlarından vurarak öldürdü. Bu esnada araçtan inerek kaçan A.M.'yi de açtığı ateş sonucu bacağından yaraladı.

Yaralılardan biri tedavi altında (İHA)Yaralılardan biri tedavi altında (İHA)

CENAZELER ADLİ TIPA GETİRİLDİ
Öte yandan, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Morgundan alınan 3 gencin cenazesi, cenaze aracı ile polis ekiplerinin aldığı tedbirler kapsamında otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna getirildi. Konuyla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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