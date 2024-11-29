İzmir’de kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti: 3 kişi öldü

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında kız meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada 3 genç yaşamını yitirmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Sokakta tartıştığı husumetlilerine kurşun yağdırdı Hayatını kaybeden gençlerin kendilerine atılan konuma gittikleri ve burada araç içerisinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldükleri, yaralı 1 kişinin ise araçtan inip kaçarken vurulduğu öğrenildi.



İzmir'de kız meselesi yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti (İHA)

Olay, dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine yanında iki arkadaşı da bulunan taraflardan B.B., üzerindeki tabancayla karşı taraftaki 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetti, A.M., isimli şahıs ise yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı şahıs, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.