ASLA ısıtıp yemeyin! Ölümcül bakterilere yol açabilecek yiyecekler! Diyetisyenler uyardı!

Çayın tekrar ısıtılması, hem tadını daha acı hale getirebilir hem de içindeki bakterilerin aktifleşmesine yol açabilir. Tanninin artmasıyla çay daha keskin bir tada sahip olurken, bakteri riski de sağlığınızı tehdit edebilir.

3. Pirinç

Pirinç, yeniden ısıtıldığında en tehlikeli besinlerden biri olarak gösteriliyor. Pirinçte bulunan Bacillus cereus adlı bakteri, ısıya dayanıklı sporlar oluşturur ve bu sporlar tekrar ısıtıldığında bile hayatta kalabilir. Bu bakteri; kusma, ishal ve karın ağrısı gibi semptomlara yol açabilir.

Harini Bala, pirincin güvenli bir şekilde yeniden ısıtılması için şu kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti: