ASLA ısıtıp yemeyin! Ölümcül bakterilere yol açabilecek yiyecekler! Diyetisyenler uyardı!

2024 yılında Nutrient Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, bazı yiyeceklerin tekrar ısıtılması sağlığı ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Özellikle ıspanak, çay ve pirinç gibi besinlerin yeniden ısıtıldığında içerdiği bileşiklerin toksik hale geldiği belirtiliyor. Diyetisyen Harini Bala, TikTok hesabından yaptığı açıklamada, bu besinlerin doğru şekilde saklanmadığında zararlı bakterilerin üremesine yol açabileceğini ve gıda zehirlenmesine neden olabileceğini vurguladı.
Harini Bala Tiktok hesabı
DİYETİSYEN UYARDI: BU YİYECEKLERİ ASLA ISITMAYIN!
Günlük hayatta yemek artıklarını değerlendirmek sıkça tercih edilen pratik bir çözüm. Ancak uzmanlar, bazı yiyeceklerin bir kez ısıtıldıktan sonra tekrar ısıtılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Diyetisyen Harini Bala, TikTok üzerinden yaptığı paylaşımda, yeniden ısıtılması sağlık açısından riskli olan üç besini sıraladı.
Harini Bala
1. Ispanak
Harini Bala'ya göre, ıspanak tekrar ısıtıldığında içerdiği oksalik asit kristalleşerek toksik bir hale gelebiliyor. Bu durum, yüksek dozda alındığında böbrek taşı riskini artırabiliyor. Ayrıca ıspanaktaki nitratlar, tekrar ısıtıldığında nitritlere dönüşüyor. Nitritler, bağırsaklarda kimyasallarla birleşerek tümör oluşumuna yol açabilecek bileşiklere dönüşebiliyor.
Bunun yanında, ıspanakta uygun şekilde ısıtılmamışsa listeria bakterisi bulunabileceği belirtiliyor. Bu bakteri, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve nöbet gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.