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ASLA ısıtıp yemeyin! Ölümcül bakterilere yol açabilecek yiyecekler! Diyetisyenler uyardı!

2024 yılında Journal of Clinical Microbiology'de yayımlanan bir vaka incelemesine göre, doğru saklanmayan ve yeniden ısıtılan yiyecekler ölüme kadar varabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle pirinç, ıspanak ve çay gibi besinlerin, uygun koşullarda saklanmadığında zararlı bakteriler üretebileceği belirtildi.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 08:30 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 08:30
ASLA ısıtıp yemeyin! Ölümcül bakterilere yol açabilecek yiyecekler! Diyetisyenler uyardı!

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2024 yılında Nutrient Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, bazı yiyeceklerin tekrar ısıtılması sağlığı ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Özellikle ıspanak, çay ve pirinç gibi besinlerin yeniden ısıtıldığında içerdiği bileşiklerin toksik hale geldiği belirtiliyor. Diyetisyen Harini Bala, TikTok hesabından yaptığı açıklamada, bu besinlerin doğru şekilde saklanmadığında zararlı bakterilerin üremesine yol açabileceğini ve gıda zehirlenmesine neden olabileceğini vurguladı.

Harini Bala Tiktok hesabıHarini Bala Tiktok hesabı

DİYETİSYEN UYARDI: BU YİYECEKLERİ ASLA ISITMAYIN!

Günlük hayatta yemek artıklarını değerlendirmek sıkça tercih edilen pratik bir çözüm. Ancak uzmanlar, bazı yiyeceklerin bir kez ısıtıldıktan sonra tekrar ısıtılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Diyetisyen Harini Bala, TikTok üzerinden yaptığı paylaşımda, yeniden ısıtılması sağlık açısından riskli olan üç besini sıraladı.

Harini BalaHarini Bala

1. Ispanak

Harini Bala'ya göre, ıspanak tekrar ısıtıldığında içerdiği oksalik asit kristalleşerek toksik bir hale gelebiliyor. Bu durum, yüksek dozda alındığında böbrek taşı riskini artırabiliyor. Ayrıca ıspanaktaki nitratlar, tekrar ısıtıldığında nitritlere dönüşüyor. Nitritler, bağırsaklarda kimyasallarla birleşerek tümör oluşumuna yol açabilecek bileşiklere dönüşebiliyor.

Bunun yanında, ıspanakta uygun şekilde ısıtılmamışsa listeria bakterisi bulunabileceği belirtiliyor. Bu bakteri, grip benzeri semptomlar, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve nöbet gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

2. Çay

Çayın tekrar ısıtılması, hem tadını daha acı hale getirebilir hem de içindeki bakterilerin aktifleşmesine yol açabilir. Tanninin artmasıyla çay daha keskin bir tada sahip olurken, bakteri riski de sağlığınızı tehdit edebilir.

3. Pirinç

Pirinç, yeniden ısıtıldığında en tehlikeli besinlerden biri olarak gösteriliyor. Pirinçte bulunan Bacillus cereus adlı bakteri, ısıya dayanıklı sporlar oluşturur ve bu sporlar tekrar ısıtıldığında bile hayatta kalabilir. Bu bakteri; kusma, ishal ve karın ağrısı gibi semptomlara yol açabilir.

Harini Bala, pirincin güvenli bir şekilde yeniden ısıtılması için şu kurallara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

  • Pişirildikten sonraki iki saat içinde buzdolabında hava almayan bir kapta saklanmalı.
  • Eğer sabah pişirip akşama kadar dışarıda bekletirseniz, Bacillus cereus oluşma riski artar.

Ölüme Yol Açan 'Kızarmış Pilav Sendromu'

Geçmişte, Belçikalı bir öğrencinin beş gün boyunca mutfakta beklettiği makarnayı ısıtıp yedikten sonra hayatını kaybettiği olay, yeniden gündeme geldi. Yapılan otopside, Bacillus cereus bakterisinin karaciğer nekrozuna neden olduğu ve bu durumun organ yetmezliğine yol açtığı belirtildi.

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