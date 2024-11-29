Sevgilisini darbetti! Garsonlar tekme tokat dövdü

Olay, 24 Kasım'da saat 02.50 sıralarında İstanbul Taksim'de bulunan Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi.

TOKAT ATTI PATATES KIZARTMASI FIRLATTI

Edinilen bilgiye göre, Elif K. erkek arkadaşı Burak K. birlikte kokoreççiye geldi.

Burada sipariş veren çift bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Burak K.'nın cep telefonunu karıştıran Elif K. ardından yerine oturdu. O sırada da siparişler geldi ancak Elif K., Burak K. ile yeniden tartışmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Burak K., Elif K.'ya tokat attı ardından da kola ve patates kızartması fırlattı.