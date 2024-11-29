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Sevgilisini darbetti! Garsonlar tekme tokat dövdü

İstanbul Taksim’de sevgilisi Elif K ile kokoreççiye yemeğe giden Burak K. kıskançlık krizine girdi. Sevgilisine önce patates kızartması ve kola fırlatan cani adam daha sonra ise genç kadını darbetti. Kadının darbedildiğini gören garsonlar ise olaya seyirci kalmayarak, Burak K.'yı tekme ve yumruklarla dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 12:26 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 12:31
Sevgilisini darbetti! Garsonlar tekme tokat dövdü

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Olay, 24 Kasım'da saat 02.50 sıralarında İstanbul Taksim'de bulunan Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Taksimde sevgilisini darbeden kişiye garsonlardan müdahale!

TOKAT ATTI PATATES KIZARTMASI FIRLATTI
Edinilen bilgiye göre, Elif K. erkek arkadaşı Burak K. birlikte kokoreççiye geldi.

Burada sipariş veren çift bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Burak K.'nın cep telefonunu karıştıran Elif K. ardından yerine oturdu. O sırada da siparişler geldi ancak Elif K., Burak K. ile yeniden tartışmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Burak K., Elif K.'ya tokat attı ardından da kola ve patates kızartması fırlattı.

Taksim’de sevgilisini darbeden kişiyi garsonlar tekme tokat dövdü (DHA)Taksim’de sevgilisini darbeden kişiyi garsonlar tekme tokat dövdü (DHA)

GARSONLAR TARAFINDAN DARBEDİLDİ
Bunu gören iş yerindeki garsonlar Tekin İ. (27), Adem İ. (33) ve Hüseyin K. (20) de Burak K.'yı tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı.

Dakikalarca darbedilen Burak K. ardından işyerinden dışarıya atıldı. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Burak K.'nın şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli 3 garsonu yakaladı.

SERBEST KALDILAR
Gözaltına alınan Tekin İ., Adem İ. ve Hüseyin K.'ya ifadesinin alınması sonrasında "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan Elif K.'nın erkek arkadaşı Burak Y.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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