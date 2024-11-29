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İzmir’de freni boşalan kamyon 7 aracı biçti: 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde freni boşalan kamyonun 7 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 01:16 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 01:17
İzmir’de freni boşalan kamyon 7 aracı biçti: 3 kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, freni boşalan bir kamyonun 7 araca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında Nazarköy kavşağında meydana geldi.

Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı (Fotoğraf: AA)Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı (Fotoğraf: AA)

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dede G.'nin kullandığı, 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyon, freni boşalınca kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada Arzu Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül (49) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kemalpaşa'da feci kaza: Kamyon çok sayıda aracı biçti: 3 ölü 7 yaralı

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı, iki yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alırken, kamyonun çarptığı araçların büyük hasar gördüğü gözlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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