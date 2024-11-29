İzmir’de freni boşalan kamyon 7 aracı biçti: 3 kişi hayatını kaybetti

Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı (Fotoğraf: AA)

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dede G.'nin kullandığı, 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyon, freni boşalınca kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada Arzu Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31) ve Murat Gül (49) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı, iki yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alırken, kamyonun çarptığı araçların büyük hasar gördüğü gözlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.