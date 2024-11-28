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Interpol "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle arıyordu! Fethiye'de yakalandı

Interpol tarafından "Fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı. Bahse konu şahıs, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 17:23 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 17:23
Interpol fuhuş amaçlı insan ticareti suçundan kırmızı bültenle arıyordu! Fethiye’de yakalandı

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Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Interpol tarafından "fuhuş amaçlı insan ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu şüphelinin Fethiye'de olduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Türkiye'ye giriş yasağı olan kişilerden olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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