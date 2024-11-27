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Antalya'daki teleferik faciasında 4'üncü duruşma: Kazazedeler şikayetçi oldu

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı teleferik kazasına ilişkin davanın 4’üncü duruşması görüldü. Daha önce ifade vermeyen kazazedelerin dinlendiği duruşmada, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına ve olayla ilgili ek rapor hazırlanmasına karar verildi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 23:37 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 23:37
Antalya’daki teleferik faciasında 4’üncü duruşma: Kazazedeler şikayetçi oldu

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Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralanmış ve mahsur kalan 174 kişi 23 saatlik bir sürede kurtarılmıştı. Kazaya ilişkin açılan davada, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı ve şu anda Kepez Belediye Başkanı olan Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada yaşamını yitiren Memiş Gümüş'ün de aralarında bulunduğu 150 kişi müşteki olarak yer aldı. İddianamede, Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de bulunduğu 12 kişi sanık olarak gösterildi. Savcılık, sanıkların 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık 12 sanık için 27'şer yıla kadar hapis istedi (Fotoğraf: AA)Savcılık 12 sanık için 27'şer yıla kadar hapis istedi (Fotoğraf: AA)

12 SANIK İÇİN 27'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Savcılık, teleferik kazasında 1 kişinin ölümüne ve 7 kişinin yaralanmasına neden olan olayla ilgili, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu 12 sanığın 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Mesut Kocagöz hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliye kararı verildi.

CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duruşmaya katılmadı (Fotoğraf: AA)CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz duruşmaya katılmadı (Fotoğraf: AA)

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU SUNULDU

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, teleferik kazasının 4. duruşması bugün yapıldı. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün katılmadığı duruşmada, tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan hazır bulundu. Duruşmada, kazayla ilgili hazırlanan yeni bilirkişi raporu sunuldu. Sanıklar ve avukatları, raporda kendilerine yönelik aleyhteki ifadelere itiraz etti. Ayrıca, daha önce ifade vermeyen kazazedeler de dinlendi.

Şikayetçi olduğunu belirten Ali Ege Gül: 22 saat mahsur kaldık (Fotoğraf: AA)Şikayetçi olduğunu belirten Ali Ege Gül: 22 saat mahsur kaldık (Fotoğraf: AA)

"20 SAATİ AŞKIN SÜRE MAHSUR KALDIK"

Ailesiyle kaza günü teleferiğe binen Adem Koçer, "Ailemle teleferiğe binmek istedik. 20 saatten fazla mahsur kaldık. Ardından düştük. Sabah kurtarıldık. Şikayetçiyim" dedi.

Şikayetçi olduğunu belirten Ali Ege Gül, "Ailemle mangal yakmaya gittik. Teleferiğe binmeye kadar verdik. Saat 17.00 civarında teleferik durdu. Yeniden çalışınca patlama sesi duyduk. Ardından kaza yaşandı. 22 saat mahsur kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaza günü teleferiğe bindiğini belirten Hülya Bayalan, "Hayatımda ilk kez teleferiğe bindim. Yükseklik korkum vardı. Kaza sonucu yaralanmadım. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Çocukları ile kaza sonucu mahsur kaldığını belirten Yasin Gül, "Tüm sorumlulardan şikayetçiyim. Teleferiğe bindik ve 5 dakika sonra arıza oldu ve durdu. Sonra tekrar çalıştı ve patlama sesi duyduk. 20 saati aşkın süre mahsur kaldık" dedi.

Teleferiğin durduğu anda teleferik yetkililerine ulaştıklarını belirten Oğuzhan Şengül, "Annemle tatile gelmiştik. Teleferiğe bindik. Aşağı inerken değişik sesler duyduk. Ardından kıvılcımı gördük. Bizi durdurdular. Sonra makineyi tekrar çalıştırdılar. Büyük bir sesin ardından annemle kabinde yere düştük. Kabinin cam vidaları içeriye düştü. Saatlerce kurtarılmayı bekledik. Kurtarılan son 2 kişiden biriyim. Teleferiği aradık. Elektriğin kesildiğini söylediler. Ama durum öyle değilmiş" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi (Fotoğraf: AA)Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi (Fotoğraf: AA)

DURUŞMA 17 OCAK'A ERTELENDİ

Teleferik kazasıyla ilgili davanın duruşmasında, savcı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) yeni bir rapor hazırlanmasını talep etti. Mahkeme başkanı ise savcının talebini reddederek, ek rapor hazırlanmasına karar verdi. Ayrıca, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Duruşma, 17 Ocak'a ertelendi.

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