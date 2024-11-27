Antalya’daki teleferik faciasında 4’üncü duruşma: Kazazedeler şikayetçi oldu

Şikayetçi olduğunu belirten Ali Ege Gül: 22 saat mahsur kaldık (Fotoğraf: AA)

"20 SAATİ AŞKIN SÜRE MAHSUR KALDIK"

Ailesiyle kaza günü teleferiğe binen Adem Koçer, "Ailemle teleferiğe binmek istedik. 20 saatten fazla mahsur kaldık. Ardından düştük. Sabah kurtarıldık. Şikayetçiyim" dedi.

Şikayetçi olduğunu belirten Ali Ege Gül, "Ailemle mangal yakmaya gittik. Teleferiğe binmeye kadar verdik. Saat 17.00 civarında teleferik durdu. Yeniden çalışınca patlama sesi duyduk. Ardından kaza yaşandı. 22 saat mahsur kaldık" ifadelerini kullandı.

Kaza günü teleferiğe bindiğini belirten Hülya Bayalan, "Hayatımda ilk kez teleferiğe bindim. Yükseklik korkum vardı. Kaza sonucu yaralanmadım. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Çocukları ile kaza sonucu mahsur kaldığını belirten Yasin Gül, "Tüm sorumlulardan şikayetçiyim. Teleferiğe bindik ve 5 dakika sonra arıza oldu ve durdu. Sonra tekrar çalıştı ve patlama sesi duyduk. 20 saati aşkın süre mahsur kaldık" dedi.

Teleferiğin durduğu anda teleferik yetkililerine ulaştıklarını belirten Oğuzhan Şengül, "Annemle tatile gelmiştik. Teleferiğe bindik. Aşağı inerken değişik sesler duyduk. Ardından kıvılcımı gördük. Bizi durdurdular. Sonra makineyi tekrar çalıştırdılar. Büyük bir sesin ardından annemle kabinde yere düştük. Kabinin cam vidaları içeriye düştü. Saatlerce kurtarılmayı bekledik. Kurtarılan son 2 kişiden biriyim. Teleferiği aradık. Elektriğin kesildiğini söylediler. Ama durum öyle değilmiş" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.