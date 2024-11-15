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Şişkinlik deyip geçmeyin: Uzmanı kadınlarda ihmale gelmez 6 önemli sinyali sıraladı!

Kadınlarda yeni ortaya çıkan birtakım belirtiler, önemli bir hastalığa işaret edebiliyor. Dr. Nadire Sevda İdil, ihmale gelmez 6 önemli sinyali sıralıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024
Şişkinlik deyip geçmeyin: Uzmanı kadınlarda ihmale gelmez 6 önemli sinyali sıraladı!

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Adet sırasında aşırı kanama, şiddetli adet ağrıları, karında şişkinlik, tekrarlayan ve geçmeyen kaşıntı... Bu belirtiler çoğu zaman ihmal ediliyor. Oysa kadınlarda vücudun alışagelen düzeninde oluşan değişiklikler veya yeni ortaya çıkan birtakım belirtiler önemli bir hastalığın erken habercileri olabiliyor.

Özellikle kanser gibi, erken tanı konulduğunda tedavide her geçen yıl başarıların daha da arttığı hastalıklarda, bu belirtilerde zamanında hekime başvurmak çoğu zaman hayat kurtarıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Nadire Sevda İdil, her kadının 21 yaşından itibaren yıllık jinekolojik muayenelerini yaptırmaları gerektiğini söylüyor. Asla ihmal etmemeleri gereken belirtileri anlatıyor:

ADET SIRASINDA AŞIRI KANAMA: Hipotiroidi gibi hormonal hastalıklar ve sürekli kullanılan birtakım ilaçlar aşırı kanamaya neden olabiliyor.

ADET ZAMANI DIŞINDA KANAMA: Üreme yollarının bir bölümünde oluşan enfeksiyonlar veya kanser ve kanser öncüsü lezyonlar kanamaya neden olabiliyor.

İLİŞKİ SONRASINDA KANAMA: İlişki sırasında ve sonrasındaki kanama rahim ağzındaki enfeksiyonun, rahim ağzı kanserinin habercisi olabiliyor.

ADETTE ŞİDDETLİ AĞRI: Yumurtalık kistinde, adetin ilk günü ciddi ağrılı geçiyor. Kadınların yüzde 40'ında kısırlık görülebiliyor.

GEÇMEYEN KAŞINTI: Bir süre iyileşip sonra yine tekrarlayan kaşıntı şikayetlerinde jinekoloji uzmanı hekime başvurmak gerekiyor.

ŞİŞKİNLİK, ÇABUK DOYMA: Karında şişkinlik, çabuk doyma ve istemsiz kilo verme görülürse bu, yumurtalık kanserinin habercisi olabiliyor.

Belirtiler, "Nasıl olsa kendiliğinden geçer" veya "Annemde de aynı sorunlar vardı. Bir şey olmadı" düşüncesiyle ihmal edilebiliyor.

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