Mor Yuhanon Kilisesi’ndeki yoga etkinliği hakkında soruşturma açıldı

Mardin'in Savur ilçesinde bulunan Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Kilisesi'nde düzenlenen yoga etkinliği, sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Etkinliğin, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun bilgisi ve izni dışında yapıldığı açıklandı. Konuyla ilgili federasyondan yapılan yazılı açıklamada, organizasyonun federasyon tarafından onaylanmadığı ve etkinliği düzenleyen kişilerin herhangi bir yetkilendirme almadığı belirtildi. Ayrıca, kamuoyunun tepkilerini dikkate alarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve gerekli incelemelerin devam ettiği ifade edildi.

Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Kilisesi'nde yoga yaptılar

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'ndan, yapılan yazılı açıklamada şı ifadelere yer verildi:

"Mardin'in Savur ilçesindeki Mor Yuhanon Dilimiyo Süryani Kilisesi'nde düzenlenen yoga etkinliği ile ilgili olarak Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Bahsi geçen etkinlik federasyonumuzun bilgisi ve izni dışında düzenlenmiş olup, organizasyonu gerçekleştiren kişilerin federasyonumuzdan herhangi bir belge veya yetkilendirme almadıkları tespit edilmiştir. Kamuoyunun hassasiyetine duyduğumuz saygıyla olaya ilişkin detayların ortaya çıkarılması ve gerekli incelemelerin yapılması için sorumlular hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir"