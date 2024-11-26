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Ankara'nın başkenti Çankaya'da kardeş kavgası ölümle bitti! Önce boğazından bıçakladı sonra...

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 25 yaşındaki E.Ş., yemek yerken aralarında çıkan tartışma alevlenince birlikte yaşadığı ablasını bıçakladı. Daha sonra 5. kattaki evin balkonundan atlayan E.Ş. hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 15:06 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 16:00
Ankara’nın başkenti Çankaya’da kardeş kavgası ölümle bitti! Önce boğazından bıçakladı sonra...

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Olay, 20 Kasım akşamı saat 19:00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aynı evde yaşayan abla Y.B.D. ile erkek kardeşi E.Ş. (25) arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavganın alevlenmesi üzerine E.Ş., bıçakla saldırdığı ablasını boğazından yaraladı.

Saldırının ardından beşinci kattaki evinin balkonundan atlayan E.Ş.'nin, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara'da korkunç olay

ABLA AĞIR YARALI
Ağır yaralı abla Y.B.D. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. E.Ş. cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna götürülürken polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çankaya'da kardeş katli (İHA)Çankaya'da kardeş katli (İHA)
"KARDEŞİ ABLASINI BIÇAKLAMIŞ VE DAHA SONRA KENDİSİNİ AŞAĞIYA ATMIŞ"
Olayla ilgili konuşan komşulardan Rabia Gündüz "Duyduğuma göre, abla ve kardeş yemek yiyormuş. Aralarında kavga çıkmış. Kardeşi ablasını bıçaklamış ve daha sonra kendisini aşağıya atmış. Bıçaklanan kadının yoğun bakımda olduğunu öğrendik. Saldırganla bazen köpeğini gezdirirdi. O zamanlar karşılaşırdık. Gözlemlediğim kadarıyla kibar insanlardı. Daha önce herhangi bir kavgalarına şahit olmamıştım. Atlayan saldırgan bir dükkanın önüne düşmüş. Çevredekiler sağlık ekiplerini çağırmış. Müdahale anında hayatını kaybetmiş" dedi.

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