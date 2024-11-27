Çok tehlikeli: Sakın dokunmayın! Yolda bir anda karşınıza çıkabilir

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2024 yılında American Entomology Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, kedi tırtılı sokması sonrası şişlik, baş ağrısı ve nefes alma zorluğu gibi ciddi semptomlar görülebilir. Uzmanlar, bu tırtılla temas edilmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Fotoğraflar: AA KEDİ TIRTILI NEREDE BULUNUR? Bu dikkat çekici tırtıl, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Orta Amerika'daki gölgelik ağaçların ve çalılıkların yapraklarında yaşar. Görünümünü belirleyen yoğun tüyler, aslında onun savunma mekanizmasının bir parçasıdır. Tüylü yapısı, avcıların ilgisini çekmekle birlikte temas halinde zehirli dikenlerini devreye sokar.