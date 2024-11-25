SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kayseri'de kar yolları kapattı yolda mahsur kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 10:39 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 10:39
Kayseri’de kar yolları kapattı yolda mahsur kalan kadın, jandarma aracında doğum yaptı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, doğum için hastaneye giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan kadın, yardıma gelen jandarma aracında doğum yaptı.

DOĞUM İÇİN YOLA ÇIKTI KARDA MAHSUR KALDI
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yünören Mahallesi'nden doğum için yola çıkan hamile D.Ş. ile yakınlarının bulunduğu araç, Elbaşı Mahallesi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Mahsur kalan anne ekip arabasında doğum yaptı. (İHA)Mahsur kalan anne ekip arabasında doğum yaptı. (İHA)

Kadının akrabası N.Ş'nin ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

JANDARMA ARACINDA DOĞUM YAPTI
Ambulansa ulaştırılmak amacıyla jandarma aracına bindirilen D.Ş. bir süre sonra araçta doğum yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen anneyle bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
Almanya’dan havalanan kargo uçağı Litvanya’da konutların üzerine düştü! Avrupa basını Rus sabotajı dedi
Türk Telekom
CANLI | Kar ve tipi sonrası karayollarında son durum! Hangi yollar kapalı?
Oğuz Aydın’da şoke eden gerçek! Mourinho devreye girdi
Uğur Dündar’a babalık davası açan Dilara Gülatan’dan DNA açıklaması: Korkusu yoksa bir daha örnek versin
Anderson Talisca’dan Fenerbahçe müjdesi! Olay hamle geldi
Kar, yağmur, rüzgar... Meteoroloji’den 13 ile sarı 11 ile turuncu kodlu uyarı! Yağışlar ne kadar sürecek? 25 Kasım hava durumu
Spor yazarları Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi! Lig bitmiştir
Milyonlara enflasyon zammı: Yeni anket açıklandı! Memur ve emekli ne alacak? Artış için ipucu geldi
Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Yozgat, Ankara, Sakarya, Tokat, Kayseri, Sivas...
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul edecek
2024 GSS PRİM BORCUNA AF MI GELİYOR? | GSS prim borçları silinecek mi?
Kış turizmi başlıyor: Uludağ’ın yeni tarifesi belli oldu! Yılbaşı ücretleri uçuşa geçti
Başkan Erdoğan - Putin zirvesinin arka planı! Suriye’ye harekat arifesinde kritik görüşme: Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir
SON DAKİKA