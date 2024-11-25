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İstanbul'da aile katliamında ölü sayısı 8'e yükseldi! 3 ceset daha bulundu

İstanbul Avcılar'da anne babası ve kız kardeşini vurduktan sonra iki kişiyi daha öldüren Bahtiyar Aladağ aynı silahla intihar etmişti. Aladağ'ın uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu öğrenilirken polis ekiplerine bilgi veren akrabaları "Olayın sebebini bilmiyoruz ama Aladağ uyuşturucu bağımlısıydı" dedikleri öğrenildi. Yaşanan cinayetlerin arasında 30'ar dakika olduğu bilgisi söylenirken, olayla ilgili kan donduran korkunç detaylar da ortaya çıktı. Katilin eşi Sevim Aladağ'ın ve çiftin çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da cansız bedenleri göl kenarında bulundu. Bulunan cesetlerin ardından onları da Bahtiyar Aladağ'ın katlettiği değerlendiriliyor.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:45 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 12:45
İstanbul’da aile katliamında ölü sayısı 8’e yükseldi! 3 ceset daha bulundu

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Avcılar'da anne babası ve kız kardeşini vurduktan sonra iki kişiyi daha öldüren Bahtiyar Aladağ aynı silahla intihar etmişti. Aladağ'ın uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu öğrenildi. Yaşanan cinayetlerin arasında 30'ar dakika olduğu bilgisi söylenirken, olayla ilgili kan donduran korkunç detaylar da ortaya çıktı. Katilin eşi Sevim Aladağ'ın ve çiftin çocuğununda cansız bedeni bulundu. Bulunan cesetlerin ardından onları da Bahtiyar Aladağ'ın katlettiği değerlendiriliyor.

İstanbul'da katliam: 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

Olay dün 16.30 sıralarında Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'ta meydana geldi. Bahtiyar Aladağ (33), ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın 1'inci katındaki evlerine geldi. Ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ (30)'a yanında taşıdığı silah ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İstanbul'da aile katliamı (İHA)İstanbul'da aile katliamı (İHA)

YARIM SAAT SONRA AVCILAR'DA

Şüpheli saldırgan Bahtiyar Aladağ ilk olaydan yarım saat sonra yani saat 17.00 sıralarında 34 KSS 247 plakalı aracıyla Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda iş yerinde çalışan kuaför Mehmet Salih Özsökük (30) başından vuruldu. Özsökük hayatını kaybetti. Aynı saldırı da Aladağ'ın kayınbiraderi Gökhan Soylu'da alnından vuruldu. Ağır yaralanan Soylu'nun hayatı tehlikesi devam ediyor. Olayın ardından Aladağ aracına binerek bu sefer Esenyurt'a gitti.

İstanbul'da aile katliamı (İHA)İstanbul'da aile katliamı (İHA)

KUZENİNİ AĞZINDAN VURDU

İki ayrı adreste katliam yapan Bahtiyar Aladağ durmak bilmedi. Bu kez 17:30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'a geldi. Orada kuzeni Şadan Serdar Buke (33)'ye de silahla ateş etti. Ağzından vurduğu kuzeni olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'da katliam yaptıktan sonra şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın intihar ettiği araç (İHA)İstanbul'da katliam yaptıktan sonra şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın intihar ettiği araç (İHA)

9 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olayları gerçekleştiren Aladağ kullandığı silahla bindiği aracında başına ateş ederek intihar etti.
Polis ekipleri araçta yaptıkları incelemede 1 tabanca buldu. Olay yerlerinde ise toplamda 9 boş kovan ele geçirildi.

İstanbul'da aile katliamı (İHA)İstanbul'da aile katliamı (İHA)

EŞİNDEN MÜRACAT YOK

Polisin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda Bahtiyar Aladağ'ın S.A. isimli kadınla evli olduğu ve bir oğullarının olduğu öğrenildi.
Şüphelinin 3 adet uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu belirtilirken eşi ve aile üyelerinin herhangi bir müracaatı olmadığı öğrenildi.

Şüpheli Bahtiyar Aladağ (İHA)Şüpheli Bahtiyar Aladağ (İHA)

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor. Şüphelini akrabaları ile yapılan görüşmelerde olayın neden gerçekleştirildiği öğrenilemezken Bahtiyar Aladağ'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.

İstanbul'da aile katliamı (İHA)İstanbul'da aile katliamı (İHA)

EŞİ, ÇOCUĞU VE KAYINVALİDESİ ÖLÜ BULUNDU

Kafasına silahla ateş ederek yaşamına son veren Bahtiyar Aladağ'ın eşi çocuğu ve kayınvalidesine ulaşılamıyordu. Soruşturmayı sürdüren ekipler Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da öldürüldüğünü belirledi.

İstanbul'da aile katliamı (İHA)İstanbul'da aile katliamı (İHA)

GÖL KENARINDA 3 CESET!

3 kişinin cansız bedeni Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii 'nde bulundu. Cesetlerin Sevim Aladağ, Arsal Aladağ ve Türkan Soylu'ya ait olduğu tespit edildi.

Göl kenarında 3 ceset bulundu (DHA)Göl kenarında 3 ceset bulundu (DHA)

Bulunan cesetlerin ardından onları da Bahtiyar Aladağ'ın katlettiği değerlendiriliyor.

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