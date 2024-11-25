İstanbul’da aile katliamında ölü sayısı 8’e yükseldi! 3 ceset daha bulundu

Avcılar'da anne babası ve kız kardeşini vurduktan sonra iki kişiyi daha öldüren Bahtiyar Aladağ aynı silahla intihar etmişti. Aladağ'ın uyuşturucu kullanmaktan kaydının olduğu öğrenildi. Yaşanan cinayetlerin arasında 30'ar dakika olduğu bilgisi söylenirken, olayla ilgili kan donduran korkunç detaylar da ortaya çıktı. Katilin eşi Sevim Aladağ'ın ve çiftin çocuğununda cansız bedeni bulundu. Bulunan cesetlerin ardından onları da Bahtiyar Aladağ'ın katlettiği değerlendiriliyor.

Olay dün 16.30 sıralarında Celaliye Mahallesi Çayır 1 Sokak'ta meydana geldi. Bahtiyar Aladağ (33), ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın 1'inci katındaki evlerine geldi. Ailesiyle tartışan Aladağ, babası Muhammet Aladağ (65), annesi Necmiye Aladağ (55) ve kız kardeşi Buket Aladağ (30)'a yanında taşıdığı silah ile ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Muhammet Aladağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, kız kardeş Buket ile anne Necmiye Aladağ yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Necmiye Aladağ hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.