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İzmir Tüpraş Rafinerisi'nden patlama meydana geldi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

İzmir Tüpraş Rafinerisi'nden patlama meydana geldi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Patlamanın ham petrol fırınında gerçekleştiği kaydedilirken, işçilerin durumlarına ilişkin henüz bilgiye ulaşılamadı. Öte yandan rafineri yakınlarından görünen yangının ise hala devam ettiği belirtiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 21:26 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 21:27
İzmir Tüpraş Rafinerisi’nden patlama meydana geldi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

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İzmir Aliağa'da yer alan Tüpraş Rafinerisi'nde 20.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamanın ham petrol fırınında gerçekleştiği kaydedilirken, işçilerin durumlarına ilişkin henüz bilgiye ulaşılamadı. Rafineri yakınlarından görünen yangının ise hala devam ettiği belirtiliyor.Patlamada yaralanan olmadığı kaydedildi.

İzmir Tüpraş Rafinerisi'nden patlama meydana geldi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)İzmir Tüpraş Rafinerisi'nden patlama meydana geldi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

Öte yandan ekipler yangına müdahale için rafineriye gelirken, soğutma işlemlerinin de başlatıldığı aktarıldı. Patlamanın ardından işçilerinin kapı önünde beklediği belirtildi.

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