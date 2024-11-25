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DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 🏭 TCDD Doğu Ekspresi kaç gün, kaç saat sürüyor? Güzergah ve yol haritası...

Kartpostalları aratmayan manzaraları ve eşsiz yolculuk deneyimiyle her yıl binlerce kişinin ilgi odağı olan Turistik Doğu Ekspresi, 2024-2025 kış sezonuna hızlı bir giriş yaptı. İlk seferini 23 Aralık'ta gerçekleştirecek olan trenin biletleri, satışa çıktığı andan itibaren yoğun talep gördü ve kısa sürede tükendi. İşte Doğu Ekspresi hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 21:30 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 21:30
DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 🏭 TCDD Doğu Ekspresi kaç gün, kaç saat sürüyor? Güzergah ve yol haritası...

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Turistik Doğu Ekspresi, kış aylarında sunduğu benzersiz manzaraları ve nostaljik tren yolculuğu deneyimiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İlk seferini 23 Aralık 2024'te gerçekleştirecek olan trenin biletleri, Kasım ayının ilk haftasında satışa sunulmuştu ve kısa sürede tükendi.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ FİYATLARI

2024-2025 kış sezonunda hizmet verecek olan Turistik Doğu Ekspresi, 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Her kompartıman 2 kişilik olup, toplam kapasite 160 kişi. Tren, 23 Aralık 2024 ile 2 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara-Kars ve Kars-Ankara arasında sefer yapacak. İşte fiyatlar:

Ankara-Kars Yönü (2 Kişilik Yataklı Oda):

23 Aralık 2024 - 17 Ocak 2025: 12.000 TL

20 Ocak 2025 - 28 Şubat 2025: 14.500 TL

Tren, Ankara'dan her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri hareket ediyor.

Kars-Ankara Yönü (2 Kişilik Yataklı Oda):

25 Aralık 2024 - 19 Ocak 2025: 10.500 TL

22 Ocak 2025 - 2 Mart 2025: 13.000 TL

Kars'tan ise Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri hareket ediyor.

DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI VE YOLCULUK SÜRESİ

Ankara'dan başlayan ve Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum gibi illerden geçerek Kars'a ulaşan Doğu Ekspresi, yaklaşık 26 saat süren bir yolculuk sunuyor. Bu güzergah, kartpostal gibi manzaraları ve kış aylarının büyüleyici atmosferini deneyimlemek isteyen yolculara eşsiz bir fırsat sunuyor.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ'NE YOĞUN İLGİ

İlk sefer tarihine bir ay kala, 5 bin 250 TL'den başlayan biletlerin tamamının tükenmesi, bu özel trenin popülaritesini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle fotoğraf tutkunları ve seyahat severler için unutulmaz anılar vadeden bu yolculuk, her yıl artan bir ilgiyle karşılanıyor.

Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç TL oldu? Doğu Ekspresi bilet alma ekranı 2024-2025 | Sefer günleri ve saatleri!Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç TL oldu? Doğu Ekspresi bilet alma ekranı 2024-2025 | Sefer günleri ve saatleri!
Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları kaç TL oldu? Doğu Ekspresi bilet alma ekranı 2024-2025 | Sefer günleri ve saatleri!

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