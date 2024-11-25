DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 🏭 TCDD Doğu Ekspresi kaç gün, kaç saat sürüyor? Güzergah ve yol haritası...

Turistik Doğu Ekspresi , kış aylarında sunduğu benzersiz manzaraları ve nostaljik tren yolculuğu deneyimiyle yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. İlk seferini 23 Aralık 2024'te gerçekleştirecek olan trenin biletleri, Kasım ayının ilk haftasında satışa sunulmuştu ve kısa sürede tükendi.

Fotoğraflar: AA

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ FİYATLARI

2024-2025 kış sezonunda hizmet verecek olan Turistik Doğu Ekspresi, 8 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşuyor. Her kompartıman 2 kişilik olup, toplam kapasite 160 kişi. Tren, 23 Aralık 2024 ile 2 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara-Kars ve Kars-Ankara arasında sefer yapacak. İşte fiyatlar:

Ankara-Kars Yönü (2 Kişilik Yataklı Oda):

23 Aralık 2024 - 17 Ocak 2025: 12.000 TL

20 Ocak 2025 - 28 Şubat 2025: 14.500 TL

Tren, Ankara'dan her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri hareket ediyor.