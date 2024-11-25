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İstanbul'daki aile vahşetinde seri katilin dükkanı görüntülendi! Komşudan bomba iddia: "Kardeşi eve sokmuyordu"

İstanbul'da 3 ayrı ilçede katliam yaparak annesini, babasını, kızkardeşini, eşini, çocuğunu, kayınvalidesini, kuzenini ve bir berberi silahla öldüren 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ intihar etti. Katil Aladağ'ın işlettiği berber dükkanı görüntülendi. Ayrıca Bahtiyar Aladağ'ın ailesinin karşı kapı komşunun anlattıkları ise yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 17:00 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 17:11
İstanbul’daki aile vahşetinde seri katilin dükkanı görüntülendi! Komşudan bomba iddia: Kardeşi eve sokmuyordu

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İstanbul'da 3 ayrı ilçede katliam yaparak annesini, babasını, kızkardeşini, eşini, çocuğunu, kayınvalidesini, kuzenini ve bir berberi silahla öldüren 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ intihar etti. Katil Aladağ'ın işlettiği berber dükkanı görüntülendi. Ayrıca Bahtiyar Aladağ'ın ailesinin karşı kapı komşusu konuştu. Komşunun anlattıkları ise tüyler ürpertti.

Katliamın ardından 5 kişinin cenazesi yakınları tarafından teslim alındı (DHA)Katliamın ardından 5 kişinin cenazesi yakınları tarafından teslim alındı (DHA)

ÖNCE AİLESİNİN CANINA KIYDI
Dün Büyükçekmece Gölü'nün kenarında piknik yapan Bahtiyar Aladağ, eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'yu öldürdü. Bahtiyar Aladağ daha sonra ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın birinci katındaki evlerine geldi. Burada ailesiyle tartışan Aladağ, 65 yaşındaki babası Muhammet Aladağ , 55 yaşındaki annesi Necmiye Aladağ ve 30 yaşındaki kız kardeşi Buket Aladağ'ı yanında olan silahla ateş etti.

Katil Bahtiyar Aladağ'ın berber dükkanı (DHA)Katil Bahtiyar Aladağ'ın berber dükkanı (DHA)

AİLESİNİ KATLETTİKTEN SONRA DÜKKANA GİTMİŞ
Baba Muhammet Aladağ ve anne Necmiye Aladağ olay yerinde hayatını kaybetti; kız kardeşi ise yaralandı. Saldırgan Bahtiyar Aladağ saat 17.00 sıralarında 34 KSS 247 plakalı aracına binerek, Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına gitti.

Katil Bahtiyar Aladağ'ın berber dükkanı (DHA)Katil Bahtiyar Aladağ'ın berber dükkanı (DHA)

1'İ ÖLÜ 1'İ AĞIR YARALI
Aladağ yanındaki silahla bu kez, iş yeri sahibi 30 yaşındaki Mehmet Salih Özsökük'ü vurdu. Saldırıda berber Özsökük hayatını kaybetti; eşinin kardeşi 34 yaşındaki Gökhan Soylu ise ağır yaralandı.

Katliamın ardından intihar eden Bahtiyar Aladağ (İHA)Katliamın ardından intihar eden Bahtiyar Aladağ (İHA)

CİNAYETLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ
Olayın ardından Aladağ aracına binerek Esenyurt'a giden Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta 33 yaşındaki kuzeni Şadan Serdar Buke'ye de silahla ateş etti. Yaralanan Buke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bahtiyar Aladağ kullandığı otomobile bindikten sonra bu kez kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

İstanbul'da aile katliamı (AA)İstanbul'da aile katliamı (AA)

"OLAYI DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIK"
7 kişiyi öldürdükten sonra yaşamına son veren Bahtiyar Aladağ berber dükkanı işletiyordu. Aladağ'ın Üniversite Mahallesi'nde bulunan, sahibi olduğu berber dükkanı görüntülendi. Dükkanın kapısının kilitli olduğu görülürken, dükkanın bulunduğu caddede sessizlik hakim. Aynı caddede berber dükkanı olan Onur Öksüz şaşırdıklarını belirterek, "Kendisini çok fazla tanımıyoruz. Aynı caddede işletmemiz var. Bu olayı duyduk şaşırdık. Sadece gelen müşterilerimizden tanıyoruz kendisini" dedi.

İstanbul'da ev ev dolaşıp katliam yaptı

"KIZ KARDEŞİ ONU EVDEN KOVMUŞ!"
Karşı kapı komşusunun o aile hakkında söyledikleri ise tüyler, "Kız kardeşiyle sorunu vardı. Annesi ve babasıyla iyiydi. Tartışınca onu evden kovmuş kardeşi. Eve erken gel geç geliyorsun demiş ve onu evden kovmuş. Eşi ve çocuğuyla geliyordu ama annesini babasını alıp gidip geziyorlardı. Yine geliyorlardı. Ama kardeşi onu eve sokmuyordu diye anlatıyordu kadın" şeklinde konuştu.

Katil Bahtiyar Aladağ'ın çocukluk arkadaşı (İHA)Katil Bahtiyar Aladağ'ın çocukluk arkadaşı (İHA)

"BÖYLE ŞEYLERİ HİÇ YOKTU"
Katil Bahtiyar Aladağ'ın çocukluk arkadaşı konuştu. Berberinin olduğu bölgede oturan çocukluk arkadaşı, "Kendisi benim çocukluk arkadaşımdı. Böyle şeyleri hiç yoktu. Son zamanlarda dükkanı açmıyormuş, nadiren açıyormuş. Eşinin tarafı ile ufak tefek sorunları vardı ama hallediyorlardı" dedi.

İstanbul'da aile katliamı yapan katilin çocukluk arkadaşı arkadaşı konuştu

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