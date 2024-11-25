İstanbul'daki aile vahşetinde seri katilin dükkanı görüntülendi! Komşudan bomba iddia: "Kardeşi eve sokmuyordu"

CİNAYETLERİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ Olayın ardından Aladağ aracına binerek Esenyurt 'a giden Aladağ, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta 33 yaşındaki kuzeni Şadan Serdar Buke 'ye de silahla ateş etti. Yaralanan Buke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bahtiyar Aladağ kullandığı otomobile bindikten sonra bu kez kafasına ateş ederek yaşamına son verdi.

İstanbul'da aile katliamı (AA)

"OLAYI DUYUNCA ÇOK ŞAŞIRDIK"

7 kişiyi öldürdükten sonra yaşamına son veren Bahtiyar Aladağ berber dükkanı işletiyordu. Aladağ'ın Üniversite Mahallesi'nde bulunan, sahibi olduğu berber dükkanı görüntülendi. Dükkanın kapısının kilitli olduğu görülürken, dükkanın bulunduğu caddede sessizlik hakim. Aynı caddede berber dükkanı olan Onur Öksüz şaşırdıklarını belirterek, "Kendisini çok fazla tanımıyoruz. Aynı caddede işletmemiz var. Bu olayı duyduk şaşırdık. Sadece gelen müşterilerimizden tanıyoruz kendisini" dedi.

"KIZ KARDEŞİ ONU EVDEN KOVMUŞ!"

Karşı kapı komşusunun o aile hakkında söyledikleri ise tüyler, "Kız kardeşiyle sorunu vardı. Annesi ve babasıyla iyiydi. Tartışınca onu evden kovmuş kardeşi. Eve erken gel geç geliyorsun demiş ve onu evden kovmuş. Eşi ve çocuğuyla geliyordu ama annesini babasını alıp gidip geziyorlardı. Yine geliyorlardı. Ama kardeşi onu eve sokmuyordu diye anlatıyordu kadın" şeklinde konuştu.