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60 saniyede sıkı kollar: Ameliyatsız çözüm artık mümkün

Yaşlanma, hızlı kilo kaybı ya da kas tonunun eksikliği nedeniyle sarkık kollar birçok kişinin ortak sorunu. Ancak bu duruma çözüm bulmak için pahalı operasyonlara gerek yok! Beslenme koçu Jenna Collins, sadece 60 saniyenizi ayırarak kollarınızı sıkılaştırabileceğiniz basit bir yöntemi paylaştı.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 16:35 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 16:35
60 saniyede sıkı kollar: Ameliyatsız çözüm artık mümkün

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Yaş ilerledikçe azalan kolajen ve esnekliğini kaybeden cilt, sarkmalara yol açabilir. Uzman antrenör Jenna Collins, doğru egzersiz ve sağlıklı bir beslenme düzeniyle sarkık kollardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

SARKIK KOLLARA VEDA: AMELİYATSIZ VE DOĞAL YÖNTEMLE SIKILAŞMANIN SIRRI!

Yaşlanma, hızlı kilo kaybı ve kas tonusu eksikliği gibi faktörler, sarkık kollara neden olabilir. Ancak bu problem, pahalı estetik operasyonlara başvurmadan da çözülebilir. Kişisel antrenör ve beslenme koçu Jenna Collins, yalnızca 60 saniyenizi ayırarak kollarınızı sıkılaştırabileceğiniz doğal bir yöntemi açıkladı.

KOL SARKMASININ NEDENLERİ

Jenna Collins, kol sarkmasının başlıca sebeplerinin yaşlanma ve kolajen kaybı olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, hızlı kilo kaybı veya kas tonunun eksikliği gibi nedenlerle de sarkma yaşanabilir. Collins'e göre, düzenli egzersiz ve sağlıklı bir beslenme planı ile bu durumun önüne geçmek mümkün.

BESLENME VE EGZERSİZ BİRLİKTE ÖNEMLİ

Kollarınızı sıkılaştırmak için yalnızca egzersiz yeterli değil. Collins, alttaki kasların belirginleşmesi için sağlıklı bir beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Protein ağırlıklı beslenme ve doğal yağlar, kas sağlığını desteklerken, egzersizlerle birleştiğinde etkili sonuçlar elde ediliyor.

60 SANİYEDE KOL EGZERSİZİ

Collins'in önerdiği egzersiz, her gün yalnızca birkaç dakikanızı alacak kadar basit:

Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın ve omuzlarınızı geriye doğru alın.

Dirseklerinizi yanlarınızda sabit tutarak, kollarınızı öne doğru uzatın.

Avuç içlerinizi yukarı bakacak şekilde yumruk yapın.

Dirsekleri sabit tutarak, ön kollarınızı yavaşça geriye doğru hareket ettirin.

Kollar tamamen gerildiğinde triseps kaslarınızı sıkın.

EGZERSİZİN PÜF NOKTASI

Bu hareketi doğru yapmak için en önemli detay, kollarınızı uzatırken triseps kaslarınızı sıkmaktır. Collins, bu egzersizin 10-12 tekrar ile 3-4 set yapılmasını ve set aralarında 60-90 saniye dinlenilmesini öneriyor.

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