Avcılar'da kuaför dükkanında 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan şahsın olay öncesinde Büyükçekmece'de anne ve babasını öldürdüğü ortaya çıktı. Esenyurt'ta da kuzenini yaralayan şahıs intihar etti.



Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak'ta yaşandı. Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

