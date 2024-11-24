Avcılar'da kuaför dükkanında 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan şahsın olay öncesinde Büyükçekmece'de anne ve babasını öldürdüğü ortaya çıktı. Esenyurt'ta da kuzenini yaralayan şahıs intihar etti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak'ta yaşandı. Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİYİ TEK TEK KATLETTİ
Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesini vurduktan sonra saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Cemal Meriç Sokak'taki kuaför dükkanına gelen Bahadır Aladağ, araçtan inerek dükkanda bulunanlara silahla ateş açtı.