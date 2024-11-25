Psikiyatristten Kritik Uyarı: Kahvaltıda Bu Hataları Yapmayın

Kahvaltıda ne yediğiniz, sadece beden sağlığınızı değil, ruh halinizi de etkiliyor. Psikiyatrist Dr. Daniel G. Amen'ın açıklamalarına göre, 2019 yılında Nutrient Journal'da yayımlanan bir çalışma, yüksek glisemik indeksli gıdaların ve şekerli kahvaltılıkların depresyon riskini artırabileceğini gösterdi.

PSİKİYATRİST UYARDI

Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak kabul edilir. Ancak kahvaltıda tüketilen bazı yiyecekler, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Psikiyatrist Daniel G. Amen, sabahları beyin sağlığı için tüketilmemesi gereken bazı besinleri açıkladı. Uzmanlara göre bu gıdalar sadece beyin sağlığını değil, genel ruh halinizi de doğrudan etkileyebilir.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ GIDALAR

Dr. Amen'in açıklamalarına göre kahvaltıda sıkça tercih edilen bazı gıdalar, enerji seviyenizi ve odaklanma becerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. İşte uzak durmanız gerekenler:

Şekerli kahvaltılık gevrekler: Kan şekerini hızla yükselterek kısa sürede düşüşe neden olur.

Hamur işleri: Şekerli ve tuzlu türleri, beyin performansını olumsuz etkiler.

İşlenmiş etler: Salam, sosis gibi işlenmiş ürünler, uzun vadede depresyon riskini artırabilir.

Sağlıksız yağlar içeren kahvaltılıklar: Doymuş yağ oranı yüksek besinler, hem beyin hem de genel sağlık için risklidir.

Tatlandırılmış içecekler: Şeker oranı yüksek içecekler, ruh hali üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.

İşlenmiş unlu mamuller: Beyin sağlığını tehdit eden rafine karbonhidratlar içerir.

Yüksek glisemik indeksli gıdalar: Kan şekeri dengesizliklerine yol açarak enerji kaybına neden olur.