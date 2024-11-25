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Psikiyatristten Kritik Uyarı: Kahvaltıda Bu Hataları Yapmayın

Psikiyatrist Dr. Daniel G. Amen, kahvaltıda tüketilen bazı yiyeceklerin beyin sağlığı üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini belirtti. 2024 yılında Nutrient Journal’da yayımlanan bir araştırmaya göre, özellikle şekerli ve işlenmiş gıdalar kan şekerini hızla yükseltip ardından düşmesine neden olarak, odaklanma sorunları ve enerji kaybına yol açıyor. Uzmanlar, sabahları sağlıklı alternatiflere yönelerek beyin performansını artırmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 23:03 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 23:03
Psikiyatristten Kritik Uyarı: Kahvaltıda Bu Hataları Yapmayın

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Kahvaltıda ne yediğiniz, sadece beden sağlığınızı değil, ruh halinizi de etkiliyor. Psikiyatrist Dr. Daniel G. Amen'ın açıklamalarına göre, 2019 yılında Nutrient Journal'da yayımlanan bir çalışma, yüksek glisemik indeksli gıdaların ve şekerli kahvaltılıkların depresyon riskini artırabileceğini gösterdi.

PSİKİYATRİST UYARDI

Kahvaltı, günün en önemli öğünü olarak kabul edilir. Ancak kahvaltıda tüketilen bazı yiyecekler, sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Psikiyatrist Daniel G. Amen, sabahları beyin sağlığı için tüketilmemesi gereken bazı besinleri açıkladı. Uzmanlara göre bu gıdalar sadece beyin sağlığını değil, genel ruh halinizi de doğrudan etkileyebilir.

BEYİN SAĞLIĞI İÇİN RİSKLİ GIDALAR

Dr. Amen'in açıklamalarına göre kahvaltıda sıkça tercih edilen bazı gıdalar, enerji seviyenizi ve odaklanma becerinizi olumsuz yönde etkileyebilir. İşte uzak durmanız gerekenler:

Şekerli kahvaltılık gevrekler: Kan şekerini hızla yükselterek kısa sürede düşüşe neden olur.

Hamur işleri: Şekerli ve tuzlu türleri, beyin performansını olumsuz etkiler.

İşlenmiş etler: Salam, sosis gibi işlenmiş ürünler, uzun vadede depresyon riskini artırabilir.

Sağlıksız yağlar içeren kahvaltılıklar: Doymuş yağ oranı yüksek besinler, hem beyin hem de genel sağlık için risklidir.

Tatlandırılmış içecekler: Şeker oranı yüksek içecekler, ruh hali üzerinde olumsuz etkilere sahiptir.

İşlenmiş unlu mamuller: Beyin sağlığını tehdit eden rafine karbonhidratlar içerir.

Yüksek glisemik indeksli gıdalar: Kan şekeri dengesizliklerine yol açarak enerji kaybına neden olur.

BEYİN PERFORMANSI VE ŞEKER İLİŞKİSİ

Dr. Amen, özellikle şekerli ve işlenmiş gıdaların kahvaltıda tüketilmesinin ciddi etkileri olduğunu belirtti. Şekerli yiyeceklerin tüketimi sonrası kan şekeri hızla yükselir ve ardından pankreasın insülin salgılamasıyla düşer. Bu süreç, beyninizin odaklanma ve çalışma kapasitesini olumsuz yönde etkileyerek adeta "çamurlaşma" hissine neden olabilir.

ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar, kahvaltıda tüketilen yüksek glisemik indeksli gıdaların, ruh sağlığı üzerinde ciddi etkileri olduğunu gösteriyor:

2017'de yayımlanan bir çalışma, yüksek şeker tüketiminin duygu durum bozukluklarını artırdığını ortaya koydu.

2019 yılına ait bir araştırma, doymuş yağ ve şeker açısından zengin besinlerin, özellikle 60 yaş üstü bireylerde daha yüksek anksiyete ile ilişkili olduğunu buldu.

70.000 kadın üzerinde yapılan bir araştırma, rafine karbonhidrat içeren diyetlerin depresyon riskini yükselttiğini gösterdi.

SAĞLIKLI KAHVALTI İÇİN ALTERNATİFLER

Sağlıklı bir kahvaltı için şu önerilere dikkat edin:

Taze meyve ve sebzeler tüketin.

Tam tahıllı ürünler tercih edin.

Sağlıklı yağ kaynakları (zeytinyağı, avokado) ekleyin.

Protein içeren gıdalar (yumurta, süt ürünleri) tüketin.

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