Bilim Destekli Uyku Tüyosu: Göz Hareketleri Şıp Diye Uyuyun

Uykusuzluk milyonlarca insanın ortak sorunu. Ancak TikTok'ta paylaşılan göz hareketlerine dayalı bir teknik, uykuya geçişi hızlandırabilir. Pretty Sick Heather isimli içerik üreticisinin önerdiği bu yöntem, Danimarkalı kardiyolog Dr. Willem Gielen tarafından da destekleniyor. Göz hareketlerinin melatonin salgısını artırarak vücudu uykuya hazırladığı ifade ediliyor.

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GECELERİ UYUYAMIYOR MUSUNUZ? GÖZ DEVİRME TEKNİĞİ ÇÖZÜM OLABİLİR!

Uykusuz geçen gecelerde, saat 3'te gözleriniz açık bir şekilde uyanmak ve tekrar uyuyamamak sık karşılaşılan bir sorun. Ancak, TikTok'ta paylaşılan bir göz devirmeye dayalı teknik, bu problemi çözebileceğini vaat ediyor.

TikTok Fenomeninden İlginç Uyku Yöntemi

Sağlık ve zindelik içerikleriyle tanınan TikTok kullanıcısı Pretty Sick Heather (Heather Gordon), 16.000 takipçisine paylaştığı bir videoda, bu basit ama etkili yöntemi anlattı. Videoda, gözlerin kapalı şekilde çeşitli yönlere çevrilmesinin, uykuya dalış sürecini hızlandırabileceği belirtiliyor. Bu içerik, 2,6 milyon izlenme alarak büyük ilgi gördü.