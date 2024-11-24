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Niğde'de yasak aşk cinayeti!

Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu öne sürülen Hüsniye Yalçın’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Evli oldukları ve çekiçle öldürüldüğü anlaşıldı. Yalçın’ın katil kocası gözaltına alındı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
Niğde’de yasak aşk cinayeti!

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Niğde Bor'da oto tamircisi Ramazan Özkan'dan 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı. Toplu Konut Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın'ın kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı. Darp ve yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın'ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

DAİRE KİRALADILAR
Özkan'ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın'ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan'ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi. Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocası şüpheli olarak gözaltına alındı. Polis ekipleri, cinayetle ilgili soruşturmayı sürdürülüyor.

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