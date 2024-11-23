Bir damlası vücuda reset atıyor! Abur cubur isteğini yok ediyor

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Stresli bir dönemden geçerken çoğumuz sağlıksız atıştırmalıklara yöneliriz. Ancak bu abur cuburlar, vücudumuzun stresle başa çıkma sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. Yapılan yeni bir araştırma, stresli anlarda bile sağlıklı içeceklerin kardiyovasküler sistemimizi nasıl koruyabileceğini ortaya koyuyor. İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi'nde bilim insanları, flavonoid açısından zengin kakao ve yeşil çayın yağlı yiyeceklerin olumsuz etkilerini hafifletebileceğini keşfettiler. İşte araştırmaya ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) KAKAO VE YEŞİL ÇAY MUCİZESİ Araştırma, stresli bir ortamda yağlı yiyeceklerin damar sağlığını bozabileceğini ancak flavonoid içeren kakao ve yeşil çayın bu olumsuz etkileri azaltabileceğini gösterdi. Katılımcılar yüksek ve düşük flavonoid içeren kakao içecekleriyle farklı yiyecekler tükettikten sonra stresli bir matematik testine tabi tutuldu. Sonuçlar yüksek flavonoid içeren kakao içenlerin kan akışının daha iyi olduğunu ve damar sağlığının daha az etkilendiğini ortaya koydu.