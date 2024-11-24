Ersin Aka’nın ölümüne ilişkin düzenlenen operasyonda 13 gözaltı!

Çorluspor 1947 futbol takımı teknik direktörü Ersin Aka, önceki gün silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, saldırgan arkadan gelip yanında bir kişi ile yürüyen Ersin Aka'ya tabanca ile ateş edip kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Aka, ağır yaralandı. Saldırgan 200 metre mesafede kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. Yaralı teknik direktörü, hastaneye kaldırıldı. Ersin Aka, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

EDİRNE'DE YAKALANDI

Polis ekiplerinin Edirne'de düzenlediği operasyonlarda cinayette tabancayı kullanan ve azmettiren kişinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Ö.Y., O.K., F.Y. ve S.Y isimli şahıslar araçları ile seyir halinde iken Havsa ilçesinde, D.Y. isimli şahıs Havsa ilçesinde bulunan ikametinde, Y.K., M.C.D. ve K.Z. isimli şahıslar Edirne'de yakalanmıştır. 1 adet glock marka silah ve şarjöre takılı 10 adet fişek ile firari şüpheliler I.T.I., M.P., O.E.A. ile M.K., S.K. isimli şahıslar yakalanmıştır. Yakalanan toplam 13 şüpheli ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.