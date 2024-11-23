Kayseri’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi kavşağında meydana geldi.
Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi kavşağında meydana geldi.
Kızılırmak Caddesi'ne seyir halinde olan M.C. idaresindeki 38 T 0688 plakalı otomobil ile Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'na seyir halinde olan E.S. yönetimindeki 38 AJP 901 plakalı kamyonet çarpıştı. İki araçta çarpışmanın şiddetiyle hasar oluştu.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada her iki aracın sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.