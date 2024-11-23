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Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu 6 kişi yaralanırken, Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 17:12 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 17:23
Kayseri’de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 kişi yaralandı

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Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı ile Kızılırmak Caddesi kavşağında meydana geldi.

Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

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Kızılırmak Caddesi'ne seyir halinde olan M.C. idaresindeki 38 T 0688 plakalı otomobil ile Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı'na seyir halinde olan E.S. yönetimindeki 38 AJP 901 plakalı kamyonet çarpıştı. İki araçta çarpışmanın şiddetiyle hasar oluştu.

TİCARİ TAKSİ İLE ÇARPIŞAN KAMYONET DEVRİLDİ: 6 YARALI (İHA)TİCARİ TAKSİ İLE ÇARPIŞAN KAMYONET DEVRİLDİ: 6 YARALI (İHA)

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki aracın sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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