Asrın felaketinde tarifsiz acılar yaşadı: Öğrencileri onu yeniden hayata bağladı

Asrın felaketi olan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen illerden biri de Adıyaman 'dı... Adıyaman'da yaklaşık 31 yıldır öğretmenlik yapan Demokrasi İlkokulu Öğretmeni Kadir Özer 'in oturduğu apartman depremde tamamen çöktü. Kadir öğretmen, oğlu Muhammed Zahid ve eşi Gülseren Özer'i kaybetti. 18 saat sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarılan öğretmenin sağ bacağı kangren nedeniyle diz altından kesildi. Kadir öğretmen yaşadığı tüm acılara rağmen eğitim verdiği sınıfa koştu. Geçtiğimiz yıl depremden sonra dağılan sınıfını yeniden toplayan Kadir Özer, ilk aylarda koltuk değneğiyle gediği sınıfında öğrencilerini okutmaya devam etti. Bu yıl protez bacağına kavuşan Kadir öğretmen öğrencileri ile birlikte yaşama yeniden tutundu.

"BİR EVLADIMI KAYBETTİM 42 EVLADIMI KAYBETMEYE DAYANAMAZDIM" Sınıf öğretmeni olan Kadir Özer duygularını SABAH'a anlattı: "Kesilen bacağıma rağmen eğitim aşkından hiç vazgeçmedim Hastanede tedavi gördüğüm sürede öğrencilerim ve veliler beni hiç yalnız bırakmadı. Depremde eşimle birlikte evladımı da kaybettim. 42 öğrencim var onlar da benim evladım. Bir evladımı kaybettim, 42 evladımı da kaybetmeye dayanamazdım. O yüzden hastaneden taburcu olur olmaz okuluma koştum. Hemen dağılan sınıfımı tekrar topladım. Öğrencilerim sayesinde hızla iyileştim."

Depremzede Kadir öğretmen ve öğrencileri (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

"ONLAR BENİ EN ZOR GÜNÜMDE YALNIZ BIRAKMADI"



24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencileri yaptıkları resimleri Kadir öğretmene hediye etti. Daha sonra öğretmenleri Kadir Özer'e sarılıp öpen öğrencilerin görüntüleri yürekleri ısıttı.

Öğrencilerinin jesti karşısında duygulanan Kadir öğretmen "Bir değil iki bacağımı da kesseler. bu evlatlar bırakılır mı? Onlar beni en zor günümde yalnız bırakmadı, ben de onları bırakmayacağım. Gerekirse sürünerek gelir onları yine okuturum. Bir öğretmenin yüreğine dokunduğu her çocuk, umut dolu bir geleceğe adım atar. O yüzden ben de öğrencilerimin umut dolu bir geleceğe sağlam adımlarla ulaşmaları için çalışacağım" diye konuştu.