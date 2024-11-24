Alo kredi çetesine operasyon! Sosyal medyada reklam verip vatandaşa yüksek kredi vaadi

Alo kredi çetesine operasyon (DHA)

Ağına düşürdükleri mağdurlara görüşme yaptıkları esnada suçüstü yapılarak yakalanan şebeke üyelerinden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise çok sayıda telefon ve dijital materyal ele geçirildi konuldu.