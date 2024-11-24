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Alo kredi çetesine operasyon! Sosyal medyada reklam verip vatandaşa yüksek kredi vaadi

Ankara’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla sosyal medyadan reklam yayınlayıp kredi başvuruları olumsuz olan vatandaşı ağına düşüren “Alo kredi” çetesinden 7 kişi tutuklandı. Suçüstü yakalanan çete üyelerinin ağına düşürdükleri 9 mağdurdan toplam 5 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 09:47 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 09:58
Alo kredi çetesine operasyon! Sosyal medyada reklam verip vatandaşa yüksek kredi vaadi

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan yayınladıkları reklamlarla yüksek limitli kredi imkanı sağladıklarını ileri sürerek dolandırıcılık yapan suç çetesini tespit etti. Teknik fiziki çalışmaların ardından harekete geçen dolandırıcılık büro polisleri gerçekleştirdikleri eşzamanlı operasyonlarda 11 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Alo kredi çetesine operasyon (DHA)Alo kredi çetesine operasyon (DHA)

Ağına düşürdükleri mağdurlara görüşme yaptıkları esnada suçüstü yapılarak yakalanan şebeke üyelerinden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise çok sayıda telefon ve dijital materyal ele geçirildi konuldu.

Kredi çekemeyen kişileri dolandıran çeteye suçüstü baskın

5 milyon liralık vurgun (DHA)5 milyon liralık vurgun (DHA)



5 MİLYON LİRA DOLANDIRMIŞLAR
Zanlıların bankadan kredi çekemeyen ve paraya ihtiyacı olan kişileri hedefleri aldıkları, verdikleri reklamların yanı sıra tanıdıkları bankacılar aracılığıyla yüksek limitli kredi imkanı sağladıklarını belirterek dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı. Tuzağa düşürdükleri 9 kişiden toplam 5 milyon lira haksız kazanç elde eden çetenin, bu yöntemle güven sağlayarak mağdurların bankacılık bilgilerine eriştikleri aktarıldı.

'Limitsiz banka sistemi' oyunu (DHA)'Limitsiz banka sistemi' oyunu (DHA)



BANKACIYIZ YALANI
Tuzağa düşürdükleri mağdurlarla halka açık yerlerde buluşan zanlıların, 'Limitsiz Banka Sistemi' adı altında sahte başvuru yaptırdıkları ve tuzağa düşürdükleri kişilerin kayıt işlemleri için bankacılık bilgilerini aldıkları belirtildi. Çetenin bu yöntemle banka hesabına sızdıkları kişilerin paralarını kendi hesaplarına aktardıkları öğrenildi. Bununla da yetinmeyen zanlıların kredi imkanı olan kişilerin limitlerini yükselterek yüksek miktarda kredi çektikleri belirtildi.

Farklı farklı ATM'leri kullanmışlar (DHA)Farklı farklı ATM'leri kullanmışlar (DHA)

HESAPLARI BOŞALTMIŞLAR
Şebekenin elde ettiği haksız kazançları ise ATM'den parçalar halinde çektikleri aktarıldı. Öte yandan, çete üyelerinin ATM'den para çekme, mağdurlarla buluşma anları da dahil faaliyet halindeki birçok anları anbean kameraya yansıdı.

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