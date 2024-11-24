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24 Kasım'da ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler Günü'nde İETT, metro, Marmaray, YHT, Metrobüs, vapur bedava mı, ücretli mi?

Bugün Öğretmenler Günü’nü kutlarken, öğretmenlere sunulan ulaşım ayrıcalıkları da merakla takip ediliyor. İstanbul’da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair bekleyiş sürerken, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinde öğretmenlere özel yüzde 50 indirim müjdesi geldi. Peki 24 Kasım'da ulaşım ücretsiz mi?

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 08:49 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 08:49
24 Kasım’da ulaşım ücretsiz mi? Öğretmenler Günü’nde İETT, metro, Marmaray, YHT, Metrobüs, vapur bedava mı, ücretli mi?

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Öğretmenler Günü'nün coşkuyla kutlandığı bugünde, öğretmenler için ulaşımda sunulan avantajlar gündemde. Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağı duyurulurken, İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair İBB'den beklenen açıklama henüz yapılmadı.

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24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü, İstanbul'da öğretmenler için toplu taşıma konusunda büyük bir merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda İstanbulkart Mobil üzerinden dijital öğretmen kartı tanımlı olan öğretmenlere toplu taşıma araçları ücretsiz olarak sunuluyordu. Ancak bu yıl henüz İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bir açıklama yapılmadı.

Yüksek Hızlı Tren ve Ana Hat Trenlerinde Yüzde 50 İndirim

Öğretmenler Günü'ne özel olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklama, öğretmenlere ulaşım konusunda sevindirici bir haber verdi. 24-30 Kasım tarihleri arasında, yüksek hızlı tren (YHT) ve ana hat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu indirim, öğretmenlerin biletlerini yarı fiyatına almalarını sağlayacak.

Bakan Uraloğlu, 2017 ile 2024 yılları arasında, YHT ve ana hat trenlerinde öğretmenlere yönelik yüzde 50'lik indirimden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenin faydalandığını belirtti. Bu yılın 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenin indirimli seyahat ettiği vurgulandı. Öğretmenler Günü haftasında sunulan bu özel indirimden bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenin faydalandığı ifade edildi.

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Kimler İndirimden Yararlanabiliyor?

Bakan Uraloğlu, bu özel indirim uygulamasının, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin yanı sıra, üniversitelerdeki öğretim elemanları ve Türk uyruklu yabancı ülkelerde görev yapan öğretmenleri de kapsadığını açıkladı. Uygulamadan faydalanmak isteyen öğretmenlerin, öğretmen kimlik belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak.

Bilet Satışı Nerelerde Yapılacak?

İndirimli biletler, TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve acenteler aracılığıyla satışa sunulacak. Öğretmenler, bu tarihler arasında seyahatlerini daha uygun fiyatlarla gerçekleştirebilecekler.

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