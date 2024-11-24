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Eski eşinin üzerine tiner döküp bıçaklayarak ağır yaralamıştı! Cezası belli oldu

Bursa’da, 4 yaşındaki kızı P.A.A.'yı hafta sonu almaya gelen eski eşi Refik A.'yı (51) üzerine tiner döküp 2 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ülkü Akdemir’e (40), yerel mahkemenin, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl 4 ay ve 'Hakaret' suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası verdiği kararı, Yargıtay onadı. Akdemir’in, benzer suçu mükerrer işlediği için, cezanın tümünü çekmesine hükmedildi.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 11:43
Eski eşinin üzerine tiner döküp bıçaklayarak ağır yaralamıştı! Cezası belli oldu

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Bursa'da, eski kayınpederi H.A.'yı (75) darbettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan, velayeti kendisinde olan 4 yaşındaki kızı P.A.A.'yı hafta sonu almaya gelen eski eşi Refik A.'yı (51) üzerine tiner döküp 2 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ülkü Akdemir'e (40), yerel mahkemenin, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 'haksız tahrik' indirimiyle 13 yıl 4 ay ve 'Hakaret' suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası verdiği kararı, Yargıtay onadı. Akdemir'in, benzer suçu mükerrer işlediği için, cezanın tümünü çekmesine hükmedildi.

Eski eşine saldıran Ülkü Akdemir ve kızı (DHA)Eski eşine saldıran Ülkü Akdemir ve kızı (DHA)

Bursa'da yaşayan 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir, 6 yıl önce Refik A. ile ikinci evliliğini yaptı ve bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. Akdemir, 3 yıl önce eşinden boşandı ve kızının velayeti ise kendisinde kaldı. Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (21) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı.

Eski eşine saldıran Ülkü Akdemir (DHA)Eski eşine saldıran Ülkü Akdemir (DHA)

İddiaya göre; eski kayınpederi H.A., oğluna ait evrakı almak üzere 17 Mayıs 2023'te, Akdemir'in çocuklarıyla yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ve oğlu Ahmet Baran Yıldırım ile eski kayınpederi arasında arbede yaşandı. H.A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı.

Küçük kız P.A.A. (DHA)Küçük kız P.A.A. (DHA)

KIZI KORUMAYA ALINDI

Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile velayeti kendisinde olan kızı P.A.A., zorunlu olarak ev hapsine alındı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., diğer günleri ise evde geçirmeye başladı.

Akdemir, 2023 Ağustos'ta, kızını almaya gelen eski eşiyle, çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ülkü Akdemir, Refik A.'nın üzerine tiner döküp bıçakla karın ve bacak bölgesinden yaraladı.
Ağır yaralanan Refik A., kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsindeki Ülkü Akdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Eski eşinin tiner ve bıçaklı saldırısına uğrayan Refik A. (DHA)Eski eşinin tiner ve bıçaklı saldırısına uğrayan Refik A. (DHA)

"REFİK ÖLMEDİ Mİ" MESAJI

Savcılık soruşturması sonunda hakkında 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Ülkü Akdemir, önceki duruşmalarda verdiği ifadesinde, "Eski eşimin kızıma cinsel istismarda bulunduğunu düşündüm. Aramızdaki tartışma büyüdü. Ben de yüzüne tiner atıp, 2 defa bıçakladım. 14 Mayıs'ta da kendisinden şikayetçi olmuştum. Olayın ardından Refik'in çalışanına, 'Refik daha ölmedi mi?' diye mesaj attım ama kendisini öldürme kastı ile hareket etmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Eski eşine saldıran Ülkü Akdemir ve kızı (DHA)Eski eşine saldıran Ülkü Akdemir ve kızı (DHA)

Duruşmada yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Refik A. ise "Kızımı olay günü yanımdaki personelim ile almaya gittim. Bu kadın yüzüme tiner atıp beni bıçakladı. Uzun süre hastanede kaldım ve ameliyat edildim. Cinsel istismarla ilgili elinde kanıt yok. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

Ülkü Akdemir'e, 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, bu cezayı 13 yıl 4 aya düşürdü. Akdemir'e ayrıca, 'Hakaret' suçundan da 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Eski eşinin tiner ve bıçaklı saldırısına uğrayan Refik A. (DHA)Eski eşinin tiner ve bıçaklı saldırısına uğrayan Refik A. (DHA)

CEZASININ TÜMÜNÜ ÇEKMESİNE HÜKMEDİLDİ

İstinaf mahkemesinin kararı onamasının ardından Akdemir'in avukatı itirazda bulununca, dosya Yargıtay'a taşındı. Yerel mahkemenin, 'haksız tahrik' indirimiyle verdiği hapis cezasını onayan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi onama kararında, Akdemir'in, daha önce de eski kayınpederini darbetmesini gerekçe gösterip, benzer suçu mükerrer işlediği için, cezanın tümünü çekmesine hükmetti

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