Eski eşinin üzerine tiner döküp bıçaklayarak ağır yaralamıştı! Cezası belli oldu

Küçük kız P.A.A. (DHA)

KIZI KORUMAYA ALINDI

Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile velayeti kendisinde olan kızı P.A.A., zorunlu olarak ev hapsine alındı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., diğer günleri ise evde geçirmeye başladı.

Akdemir, 2023 Ağustos'ta, kızını almaya gelen eski eşiyle, çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ülkü Akdemir, Refik A.'nın üzerine tiner döküp bıçakla karın ve bacak bölgesinden yaraladı.

Ağır yaralanan Refik A., kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsindeki Ülkü Akdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.