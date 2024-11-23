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Balıkesir'de rehine krizi! Özel harekat polisleri devreye girdi kadını böyle kurtardı

Balıkesir'de bir evde orta yaşta bir kadını rehin alan şüpheli, polisin ikna çabalarını boşa çıkarttı. Özel harekat ekiplerinin operasyon düzenlediği evde şüpheli etkisiz hale getirilerek kadın kurtarıldı.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 06:15 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 06:15
Balıkesir’de rehine krizi! Özel harekat polisleri devreye girdi kadını böyle kurtardı

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda Z.T. isimli şüpheli, daha önceden tanıdığı ve ismi açıklanmayan orta yaşta kadının evine gitti.

Balıkesir'de rehine krizi (İHA)Balıkesir'de rehine krizi (İHA)

Polis ekiplerine kadının rehin olduğu bilgisi ulaşınca olay yerine çok sayıda polis ekibi, ambulans ve özel harekat timleri sevk edildi.

Balıkesir'de rehine krizi (İHA)Balıkesir'de rehine krizi (İHA)

Evin kapısını açmayan Z.T. ile uzun süre görüşen ekiplerin çabaları sonuç vermeyince özel harekat timleri evin balkonundan ve kapısından girerek operasyon düzenledi.

Balıkesir'de rehine krizi (İHA)Balıkesir'de rehine krizi (İHA)

Z.T.'nin etkisiz hale getirildiği olayda kadın da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de rehine krizi (İHA)Balıkesir'de rehine krizi (İHA)
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Yaşanan olayla ilgili Balıkesir Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir ikamette bir kadın şahsın rehin alındığı ihbarı yapılmış olup, olay yerine ivedilikle güvenlik güçleri sağlık ekipleri intikal ettirilmiştir. Olay yerine gidildiğinde Z.T. isimli erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla rehin aldığı tespit edilmiştir. Ekiplerimizin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt vererek rehineye bıçakla saldıran şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Rehine kadın hastaneye sevk edilmiş olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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