Balıkesir’de rehine krizi! Özel harekat polisleri devreye girdi kadını böyle kurtardı

Balıkesir'de rehine krizi (İHA)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayla ilgili Balıkesir Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir ikamette bir kadın şahsın rehin alındığı ihbarı yapılmış olup, olay yerine ivedilikle güvenlik güçleri sağlık ekipleri intikal ettirilmiştir. Olay yerine gidildiğinde Z.T. isimli erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla rehin aldığı tespit edilmiştir. Ekiplerimizin tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt vererek rehineye bıçakla saldıran şüpheli şahıs güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Rehine kadın hastaneye sevk edilmiş olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN