SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman'ın soruşturması tamamlandı

Konya'da para karşılığı uyuşturucu özelliği taşıyan hap için reçete yazan psikiyatr Ferit Karaduman (56) ile aralarında eczane sahibi ve kalfalarının da bulunduğu toplam 71 sanık hakkında soruşturma tamamlandı.Tutuklu Karaduman hakkında da 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İfadelerinde suçunu itiraf eden Karaduman'ın 7 ay gibi bir sürede 7 bin 71 e-reçete yazdığı ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 08:45 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 08:53
Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman’ın soruşturması tamamlandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere para karşılığı uyuşturucu madde özelliği taşıyan hap reçete eden psikiyatri uzmanı doktor Ferit Karaduman'ı geçtiğimiz yıl takibe aldı. 9 aylık çalışma sonrası geçtiğimiz Nisan ayında Konya merkezli, Ankara, Antalya ve Karaman illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gürcistan'da olduğu öğrenilen ve ülkeye giriş yapan Karaduman, narkotik polisinin operasyonu ile sınır kapısı yakınlarında gözaltına alındı.

Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman'ın soruşturması tamamlandı (Takvim.com.tr arşiv)Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman'ın soruşturması tamamlandı (Takvim.com.tr arşiv)

7 AYDA 7 BİN 71 REÇETE YAZMIŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. Aralarında psikiyatr Ferit Karaduman ile birlikte 28 farklı olaya karışan 14'ü tutuklu toplam 71 sanık hakkında Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Karaduman hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde Karaduman'ın devletin kendisine vermiş olduğu ilaç yazma yetkisini kötüye kullanarak 2023 yılının Şubat ve Eylül tarihleri arasında yurtdışındayken bile 7 aylık gibi bir sürede para karşılığında 7 bin 71 e-reçete yazarak haksız kazanç elde ettiği kaydedildi. E-reçete listesinde yapılan araştırmada ise uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin başka kişiler adına düzenlenen reçeteleri toplu olarak eczaneden teslim aldıkları, Karaduman'ın da bu reçeteleri yazarak uyuşturucu madde ticaretine zemin hazırladığı kaydedildi.

Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman'ın soruşturması tamamlandı (Takvim.com.tr arşiv)Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman'ın soruşturması tamamlandı (Takvim.com.tr arşiv)

TANESİ 350 TL'YE VATANDAŞLIK NUMARASI SATMIŞLAR

İddianamede Antalya'da yaşayan tutuksuz sanık Sedef Y'nin 350 TL karşılığında içerisinde birçok kişinin vatandaşlık numaraları ile kimlik bilgilerinin olduğu listeyi uyuşturucu satıcısı olan Mehmet K'ya gönderdiği, Mehmet K'nin bu vatandaşlık numaraları ile Ferit Karaduman'a e-reçete yazdırdığı belirtildi.

Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman'ın soruşturması tamamlandı (Takvim.com.tr arşiv)Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman'ın soruşturması tamamlandı (Takvim.com.tr arşiv)

DEKONTU GÖRMEDE REÇETE YAZMIYORMUŞ

3 bin TL'ye hastayı bile görmeden e-reçete yazan Ferit Karaduman'ın bir özelliği de ortaya çıktı. Karaduman'ın uyuşturucu satıcılarından hesabına gönderilen paranın dekontunu istediği dekontu görmeden e-reçete yazmadığı belirlendi. Karaduman'ın ayrıca yazdığı ilaçlar satıldıkça da bundan pay aldığı belirtildi.

ECZACILARIN KONUŞMALARI PES DEDİRTTİ

İddianamede eczane sahibi Vildan Ö. ile 18 yaşından küçük kalfası S.G'nin telefon yazışmaları da yer aldı.
Vildan Ö: Bugün iş nasıl ablam, posta yokta.
S.G: Valla kimse yok abla, çok sakin.
Vildan Ö.: Normalde gelirlerdi bugün, bizim hapçılarda yok.

Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman'ın soruşturması tamamlandı (Takvim.com.tr arşiv)Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman'ın soruşturması tamamlandı (Takvim.com.tr arşiv)

PARA KAZANDIKÇA DAHA ÇOK REÇETE YAZDIM

Ferit Karaduman ifadesinde para karşılığında e-reçete yazdığını itiraf etti. Karaduman, "Reçete başına 3 bin TL alıyordum. Parası olmayanlardan da 2 bin-2 bin 500 TL alıyordum. Kimseye parasız şekilde reçete yazmadım. Daha sonra bu işin karlı olduğunu ve çok para kazanınca daha fazla reçete yazmaya başladım. Ayda yaklaşık 70-80 bin dolar ve 100 bin dolar olmak üzere kazancım çoğalmaya başladı. 5 aylık bir süreçte 350-360 bin dolar reçete yazarak para kazandım. Başka birinin vatandaşlık numarasını getirdiklerinde de e-reçete yazdığım oldu. Bazı vatandaşlık numaralarını sekreterime söylüyordum o yazıyordu. Bende uyuşturucu madde kullandım. Yurtdışında esrar denedim. Neurotin ve lyrica ilaçlardan da kullandım" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 44 il için alarm! İstanbul’da yağış başladı kar kapıda! | Sefer iptalleri | HAVA DURUMU
Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesinde ifade sırası elebaşı Fıra Sarı’da!
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı
TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ GÜNCELLENDİ | Meşhur Sarıyer börekçisinin adı listede! Çiğ börek harcından çıkanlar mide bulandırdı
Milyonları ilgilendiriyor! Emekliye asgari ücret farkı: Zam oranı yüzde kaç olacak?
CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’dan algı belediyeciliği: Devletin projesini sahiplendi!
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Talisca ile her konuda anlaşmaya varıldı
DEM ve CHP’li belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı! Tunceli ve Ovacık’a kayyum atandı
Başkan Erdoğan’dan İstanbul Enerji Forumu’nda önemli açıklamalar
Dries Mertens’ten parmak ısırtan performans! İstatistikleri alt üst etti
Elon Musk’ın babası Errol Musk oğlunun Donald Trump planını açıkladı: Bir numarası olmak üzere
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran yarışmacı! Heyecanına yenik düştü ilk soruda joker kullandı
MİT’in 100 Yıllık albümünde Trablusgarp direnişi: Enver Paşa’dan Mustafa Kemal Paşa’ya kadar kimler yok ki!
Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı! Herkes var Ekrem İmamoğlu yok... Almanya’da olması tesadüf mü?
SON DAKİKA