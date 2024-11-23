Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman'ın soruşturması tamamlandı (Takvim.com.tr arşiv) DEKONTU GÖRMEDE REÇETE YAZMIYORMUŞ 3 bin TL'ye hastayı bile görmeden e-reçete yazan Ferit Karaduman 'ın bir özelliği de ortaya çıktı. Karaduman'ın uyuşturucu satıcılarından hesabına gönderilen paranın dekontunu istediği dekontu görmeden e-reçete yazmadığı belirlendi. Karaduman'ın ayrıca yazdığı ilaçlar satıldıkça da bundan pay aldığı belirtildi. ECZACILARIN KONUŞMALARI PES DEDİRTTİ İddianamede eczane sahibi Vildan Ö. ile 18 yaşından küçük kalfası S.G'nin telefon yazışmaları da yer aldı. Vildan Ö: Bugün iş nasıl ablam, posta yokta. S.G: Valla kimse yok abla, çok sakin. Vildan Ö.: Normalde gelirlerdi bugün, bizim hapçılarda yok.

Uyuşturucu bağımlılarına 7 ayda 7 bin 71 e-reçete yazdı! Psikiyatr Ferit Karaduman'ın soruşturması tamamlandı (Takvim.com.tr arşiv)



PARA KAZANDIKÇA DAHA ÇOK REÇETE YAZDIM



Ferit Karaduman ifadesinde para karşılığında e-reçete yazdığını itiraf etti. Karaduman, "Reçete başına 3 bin TL alıyordum. Parası olmayanlardan da 2 bin-2 bin 500 TL alıyordum. Kimseye parasız şekilde reçete yazmadım. Daha sonra bu işin karlı olduğunu ve çok para kazanınca daha fazla reçete yazmaya başladım. Ayda yaklaşık 70-80 bin dolar ve 100 bin dolar olmak üzere kazancım çoğalmaya başladı. 5 aylık bir süreçte 350-360 bin dolar reçete yazarak para kazandım. Başka birinin vatandaşlık numarasını getirdiklerinde de e-reçete yazdığım oldu. Bazı vatandaşlık numaralarını sekreterime söylüyordum o yazıyordu. Bende uyuşturucu madde kullandım. Yurtdışında esrar denedim. Neurotin ve lyrica ilaçlardan da kullandım" dedi.