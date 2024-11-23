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Beylikdüzü'nde fabrika yangını! 16 saat sonra söndürüldü

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 16 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 06:11 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 22:36
Beylikdüzü’nde fabrika yangını! 16 saat sonra söndürüldü

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Yangın, gece saat 04.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi içerisindeki plastik enjeksiyon fabrikasında meydana gelmişti.

Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sarmıştı. Binanın birinci ve ikinci katında çökme, kolonlarda ise çatlaklar meydana geldiği öğrenilmişti.

Beylikdüzü'nde fabrika yangını (AA)Beylikdüzü'nde fabrika yangını (AA)

16 SAATLİK MÜCADELE
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 16 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken fabrika ise kullanılamaz hale geldi.

Beylikdüzü'nde fabrika yangını

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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