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Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve ağaçları devirdi

Bursa'da kuvvetli fırtına maddi zararlara yol açtı. Fırtına sonucu otobüs durağı, atık toplama kabini ve ağaçlar devrilirken, fırtınanın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı.

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 09:04 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 09:04
Bursa’da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve ağaçları devirdi

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Bursa'da kuvvetli fırtına, otobüs durağı, atık toplama kabini ve ağaçları devirip hasara yol açtı.

Kentte gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtınanın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı.

Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi (AA)Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi (AA)

Şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin cam balkonları kırılıp sokağa ve araçların üzerine düştü.

Bazı çöp konteynerlerinin devrildiği fırtına reklam panoları ve tabelalara da hasar verdi.

Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi (AA)Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi (AA)

OTOBÜS DURAĞI YAN YATTI

Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir belediye otobüsü durağı kuvvetli fırtına yüzünden yan yattı.

Namazgah Mahallesi'ndeki atık toplama kabini de taksinin üzerine devrildi.

Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi (AA)Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi (AA)

Fırtınada devrilen ya da dalları kırılan bazı ağaçlar da itfaiye ekiplerince kesilerek temizlendi.

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