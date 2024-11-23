Bursa’da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve ağaçları devirdi

Bursa 'da kuvvetli fırtına, otobüs durağı, atık toplama kabini ve ağaçları devirip hasara yol açtı.

Bursa'da kuvvetli fırtına otobüs durağı ve atık toplama kabinini devirdi (AA)



Şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin cam balkonları kırılıp sokağa ve araçların üzerine düştü.

Bazı çöp konteynerlerinin devrildiği fırtına reklam panoları ve tabelalara da hasar verdi.