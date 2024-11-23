Sultangazi’de aile faciası: Kardeşlerin kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklandı!

SOKAK ORTASINDA KARDEŞ KAVGASI İddiaya göre, kardeşler arasında daha önce yaşanan tartışma akşam saatlerinde tekrardan başladı.

Kardeşlerden biri yanında bulunan bıçak ile ağabeyini bıçakladı. Ardından araya girmeye çalışan kardeşini ve annesi A.Y.'yi bıçakladı.

Kardeşlerin kavgasını ayırmaya çalışırken bıçaklanan anne hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Ekipler saldırgan kardeşi olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü. Yaralılardan anne A.Y. hastanede hayatını kaybetti.