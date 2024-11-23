Sultangazi’de aile faciası: Kardeşlerin kavgasını ayırmaya çalışan anne bıçaklandı!

İstanbul Sultangazi'de kardeşler arasındaki tartışmayı ayırmaya çalışan anne bıçakla öldürüldü.
Olay, dün akşam saat 19,30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.
SOKAK ORTASINDA KARDEŞ KAVGASI
İddiaya göre, kardeşler arasında daha önce yaşanan tartışma akşam saatlerinde tekrardan başladı.
Kardeşlerin kavgası sokakta da devam ederken, mahalle sakinleri araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
Kardeşlerin sokak ortasındaki kavgasında kan aktı
Kardeşlerden biri yanında bulunan bıçak ile ağabeyini bıçakladı. Ardından araya girmeye çalışan kardeşini ve annesi A.Y.'yi bıçakladı.
Kardeşlerin kavgasını ayırmaya çalışırken bıçaklanan anne hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Ekipler saldırgan kardeşi olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü. Yaralılardan anne A.Y. hastanede hayatını kaybetti.