Niğde’de kan donduran olay! Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti

Niğde'nin Bor ilçesinde bir dairede 1'i kadın 2 kişi ölü olarak bulundu. (İHA)



Darp ve ağır yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın'ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.



Özkan'ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın'ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi.

Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan'ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi.