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Niğde'de kan donduran olay! Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti

Niğde'de, haber alınamayan 2 gün sonra kiraladıkları dairede cesetleri bulunan oto tamircisi 40 yaşındaki Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu öne sürülen 48 yaşındaki Hüsniye Yalçın'ın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İkisi de evli olan Özkan ile Yalçın'ın, çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü belirlenirken, kadının kocası şüpheli olarak gözaltına alındı. İşte korkunç olayın detayları...

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Giriş Tarihi :23 Kasım 2024 , 21:19 Güncelleme Tarihi :23 Kasım 2024 , 21:22
Niğde’de kan donduran olay! Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti

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Niğde'nin Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan (40), 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı.

Toplu Konut Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın'ın (48) kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı.

Sır ölüm! Bir evde 2 ceset bulundu!

Niğde'nin Bor ilçesinde bir dairede 1'i kadın 2 kişi ölü olarak bulundu. (İHA)Niğde'nin Bor ilçesinde bir dairede 1'i kadın 2 kişi ölü olarak bulundu. (İHA)

Darp ve ağır yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın'ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Özkan'ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın'ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi.
Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan'ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi.

R.Ö. ve H.Y'nin öldürüldüğü şüphesi üzerinde duran ekiplerin soruşturması devam ediyor. (İHA)R.Ö. ve H.Y'nin öldürüldüğü şüphesi üzerinde duran ekiplerin soruşturması devam ediyor. (İHA)



Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocasının şüpheli olarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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