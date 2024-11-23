Korkunç olay, Silifke ilçesi Kapızlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir tekne kaptanı su yüzeyinde bir ceset olduğunu fark edip durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler sahilden yaklaşık 5 metre açıkta bulunan şahsın cansız bedenini sudan çıkarttı.

Mehmet Akif Kocaoğlu (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

CENAZESİ İLÇE DEVLET HASTANESİ MORGUNA KALDIRILDI

Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cenazesi bulunan şahsın motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni 34 yaşındaki Mehmet Akif Kocaoğlu olduğu tespit edildi. Kocaoğlu'nun ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği bildirildi.

Sosyal medya hesabı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Öte yandan, sosyal medyada motor tutkunu ile ilgili videolar paylaşan ve 110 binden fazla takipçisi olan Kocaoğlu'ndan haber alınamaması üzerine dün akşam saatlerinde yakınlarının kayıp olarak durumu jandarmaya bildirdiği öğrenildi.