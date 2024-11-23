Narin Güran cinayetinde aydınlatıcı deliller! Önce eldiven sonra merdiven!

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kayıplara karışan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar, geçtiğimiz haftalarda yargılandı. Ancak 3 gün süren duruşmada Bahtiyar dışında hepsi üç maymunu oynadı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine hükmetti. Öte yandan Narin Güran'ın ölümü hakkındaki soruşturmanın dosyalarında yer alan kanlı eldivenin ve kanlı taştan sonra yeni deliller konuldu. Ahırın önünde kanlı bir merdivenin de olduğu anlaşıldı. Bu delillerin cinayetin seyrinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.