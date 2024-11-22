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Kase fiyatı dudak uçuklatıyor! 1000 TL'ye çorba satan işletme hangisi?

Kış turizminin merkezi kabul edilen Uludağ'da geçen sezon kasesi 500 TL'den satışa sunulan çorbayı, yeni sezonda 1000 TL'den servis edeceğini açıklayan işletme bakanlık tarafından incelemeye alındı. İşletmeye 1 milyon liraya kadar ceza kesilmesi gündemde yerini koruyor. Ticaret Bakanlığı ekipleri, işletmede 38 ürünle ilgili de aykırılık belirledi ve ilk tespite göre 171 bin 600 lira ceza kesildi. İşte habere ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Kasım 2024 , 18:28 Güncelleme Tarihi :22 Kasım 2024 , 18:54
Kase fiyatı dudak uçuklatıyor! 1000 TL’ye çorba satan işletme hangisi?

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Uludağ'da bir otelin restoranında 1000 TL'ye satılan çorba, Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat artışı nedeniyle başlattığı incelemenin odağı oldu. Bölgeye ait olduğu iddia edilen mantar ve cevizle yapılan çorbanın fiyatındaki yüzde 100'lük artış, gözleri işletmeye çevirdi. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

KEPÇESİ 1000 TL

Uludağ'da bulunan T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen sezon 500 TL'den satılan ve bu sezon 1000 TL'ye çıkarılan çorba Ticaret Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Mantar ve cevizle yapılan çorbanın "bölgeye ait ürünlerle" hazırlandığı iddia edilirken fiyat artışı ve satış şartları nedeniyle yapılan incelemelerde haksız fiyat artışı tespit edildi. Bakanlık, işletmeye 1 milyon TL'ye kadar ceza kesilmesi yönünde işlem başlattı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

38 ÜRÜNDE AYKIRILIK MEVCUT

Ayrıca işletmede satılan 38 ürünle ilgili de aykırılık tespit edildi. Ürünlerin özelliklerinin hem restoranın kapı girişinde hem de içeride belirtilmemesi nedeniyle 76 ayrı düzenlemeye aykırı durum saptandı. Bu ihlallerin ardından işletmeye 171 bin 600 TL idari para cezası uygulandı.

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