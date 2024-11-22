Kase fiyatı dudak uçuklatıyor! 1000 TL’ye çorba satan işletme hangisi?

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Uludağ'da bir otelin restoranında 1000 TL'ye satılan çorba, Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat artışı nedeniyle başlattığı incelemenin odağı oldu. Bölgeye ait olduğu iddia edilen mantar ve cevizle yapılan çorbanın fiyatındaki yüzde 100'lük artış, gözleri işletmeye çevirdi. İşte habere ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) KEPÇESİ 1000 TL Uludağ'da bulunan T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen sezon 500 TL'den satılan ve bu sezon 1000 TL'ye çıkarılan çorba Ticaret Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Mantar ve cevizle yapılan çorbanın "bölgeye ait ürünlerle" hazırlandığı iddia edilirken fiyat artışı ve satış şartları nedeniyle yapılan incelemelerde haksız fiyat artışı tespit edildi. Bakanlık, işletmeye 1 milyon TL'ye kadar ceza kesilmesi yönünde işlem başlattı.